“Il suo urlo mi perseguita” Incinta di 8 mesi | mamma di tre figli muore in un incidente

Lilli Gruber - la gaffe “In Onda” di Luca Telese/ “Il suo nuovo libro? Ci sono tante scene di…” - gelo in studio : Luca Telese intervistando Lilli Gruber ospite della sua trasmissione “In Onda”, ha fatto una confessione molto spinta, facendo calare il gelo.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:25:00 GMT)

Serena Grandi racconta il suo dramma : “Il mio ex compagno mi perseguita - ho paura” : “La nostra storia è finita più di un anno fa, ma lui mi perseguita con telefonate e incursioni sotto casa, ho paura. Lui non è un uomo violento, ma ho paura che possa scattare qualcosa di brutto. Mio figlio adesso andrà a lavorare a Milano e sarò sola, come farò? La situazione sta diventando pericolosa“. In un’intervista a TgCom24, Serena Grandi si sfoga e racconta la difficile situazione che sta vivendo a causa dell’ex ...

Lamezia Terme - dominicano aggredito nella notte di Ferragosto. Il titolare del locale : “Il suo racconto è del tutto falso” : Per l’uomo dominicano che ha denunciato la violenza razzista, tra i protagonisti c’era anche uno dei camerieri del locale tra coloro che la notte di Ferragosto lo avevano aggredito. Per il proprietario del locale, invece, non è accaduto nulla e il racconto dell’uomo è falso, come dimostrerebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza. A una settimana dal presunto episodio di odio razziale, il titolare del ristorante ...

Palermo - uccide il vicino a colpi di pistola : “Il fumo del suo barbecue impuzzava il mio terrazzo” : Il vicino di casa era infastidito dal fumo del suo barbecue e l’ha ucciso. Ha confessato il delitto agli inquirenti Pietro Billitteri, incensurato di 59 anni anni, che la scorsa notte ha sparato a Cosimo D’Aleo, 42 anni, che abitava al piano terra. I due, residenti in una palazzina a Palermo in via Sferracavallo 130, litigavano di continuo da mesi per questioni di vicinato. “Il vicino faceva il barbecue per strada e impuzzava il mio ...

Iannone fuori di testa per Belen - il momento più bello del giorno del suo compleanno? “Il bacio alla Rodriguez a mezzanotte” : Andrea Iannone pazzo di Belen Rodriguez, il pilota di MotoGp svela qual è stato il momento migliore del suo 29° compleanno assieme alla fidanzata argentina Periodo non proprio facilissimo per Andrea Iannone. Le buone prestazioni in Suzuki stentano ad arrivare ed il passaggio in Aprilia, previsto per la prossima stagione, sembra un po’ a tutti un salto nel vuoto per il pilota italiano. Le cose nella sua vita privata però sembrano ...

Niccolò Ciatti - la fidanzata : “Il suo assassino al massimo farà 25 anni ma sono niente” : Ad un anno dalla morte del giovane fiorentino di 22 anni, ucciso in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, durante un brutale pestaggio senza motivo, Firenze ha ricordato il giovane assicurando che si impegnerà affinché la famiglia di Niccolò abbia giustizia.Continua a leggere

Bin Laden? Ecco chi ha sposato suo figlio : non è una persona qualsiasi. È “Il matrimonio del terrore” : Quando la notizia ha fatto il giro del mondo, a molti ha gelato il sangue. Tanto che in molti lo hanno definito “il matrimonio del terrore”. Parliamo dello sposalizio tra Hamza bin Laden, il figlio del terrorista Osama, e la figlia di Mohammed Atta, l’uomo che coordinò gli attentati dell’11 settembre. Questo conferma che Al Qaida continua ad essere legata all’eredità di Osama bin Laden. A rivelare le nozze ...

John McEnroe va controcorrente : “Il tempo di Federer sta finendo - forse è già finito. Esiste già il suo successore” : John McEnroe crede che il tempo in cui Roger Federer dominerà il tennis stia per scadere o, vista la sconfitta di Wimbledon, sia già scaduto Mentre tutto il mondo del tennis si stupisce di cosa Roger Federer sia riuscito a fare alla soglia dei 37 anni, John McEnroe ha un parere diverso, controcorrente. L’ex tennista americano ha spiegato che, a suo avviso, le recenti sconfitte di Federer indichino come il tempo del suo dominio stia ...

Nina Moric rivede il figlio Carlos Corona per il suo compleanno : “Il regalo migliore” (FOTO) : Nina Moric ha finalmente potuto riabbracciare il figlio Carlos Corona per il suo 42esimo compleanno. La showgirl croata ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la mostra stringere il bambino nato dalla relazione con Fabrizio Corona. “Il regalo più bello che potessi ricevere” ha scritto, emozionata nell’aver superato l’ultimo, burrascoso momento. Nina Moric torna a sorridere di cuore. Lo fa perché può finalmente riabbracciare il ...

F1 - Hamilton ringrazia Vettel : “Il suo errore ci ha fatto un favore. Punto cruciale della stagione? Dico che…” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota della Mercedes ha parlato dell’incidente di Vettel e sottolineato come il crash abbia giovato al proprio team Una vittoria voluta a sudata, arrivata grazie all’aiuto della pioggia e all’errore di Vettel, ritiratosi per un errore arrivato nel corso del cinquantaduesimo giro. Lewis Hamilton si prende il Gp di Germania, lo fa in maniera rocambolesca ottenendo la quarantaquattresima ...