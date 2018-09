Il presidente Fico incontra Cappato e Welby | “Il parlamento discuta la proposta di legge

Real Madrid - Florentino : 'Nadal presidente? Sarebbe magnifico' : Florentino Perez , presidente del Real Madrid , parla a El Confidencial : 'Nadal Sarebbe una magnifica scelta per la presidenza del Real Madrid. Lui è uno dei migliori ambasciatori del club nel mondo'. Nadal dal canto suo ha detto: 'Nessuno sa cosa potrà succedere, tutti sanno che amo il calcio e che il Real è il mio club del cuore. Parlare della presidenza adesso è un po' utopia ma se me lo ...

presidente ENAC - Riggio in Commissione Trasporti alla Camera : "Traffico aereo in crescita" : 'Dopo un periodo di crisi, sia in Italia che nel mondo, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di passeggeri. Nel nostro Paese quest'anno arriveremo a oltre 170 milioni, nel mondo

presidente Enac - Riggio in Commissione Trasporti alla Camera : Traffico aereo in crescita : Teleborsa, - "Dopo un periodo di crisi, sia in Italia che nel mondo, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di passeggeri. Nel nostro Paese quest'anno arriveremo a oltre 170 milioni ,...

presidente Enac - Riggio in Commissione Trasporti alla Camera : "Traffico aereo in crescita" : "Dopo un periodo di crisi, sia in Italia che nel mondo, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di passeggeri. Nel nostro Paese quest'anno arriveremo a oltre 170 milioni , nel mondo ...

Ponte Morandi - il presidente Fico : “Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo scusa a nome dello Stato” : “Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo scusa a nome dello Stato“. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, commemorando le vittime del crollo del Ponte Morandi in aula a Montecitorio dove, subito dopo, si è svolta l’audizione del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sulla tragedia di Genova. L'articolo Ponte Morandi, il presidente Fico: “Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese ...

Festà dell'Unità - il presidente della Camera Fico strappa applausi ai dem : Accoglienza calorosa per il presidente della Camera Roberto Fico alla Festa dell'Unità di Ravenna. applausi e abbracci da parte dei militanti dem per il pentastellato, le cui posizioni politiche su ...

Il presidente Fico ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa : ... se, di fronte al degrado o alle ingiustizie, lo Stato è colpevolmente latitante e le Istituzioni e la politica non sanno farsi carico dei diritti e delle esigenze dei cittadini; se, già nelle ...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

Roberto Fico - presidente della Camera - sui migranti della nave Diciotti : 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea - puo' ... : Il presidente della Camera Roberto Fico, ha rotto gli indugi ed è intervenuto sui cittadini stranieri a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania. E Fico, ha affermato : 'la giusta ...

Diciotti - Matteo Salvini contro Roberto Fico : 'Pensi a fare il presidente della Camera' : Dopo le parole del presidente della Camera Roberto Fico che aveva invitato tutti a far scendere i 177 migranti dalla Diciotti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica: 'Tu fai il presidente ...

Nave Diciotti - scontro Salvini-Fico : 'Fai il presidente - io il ministro'. Via libera a sbarco minori : E mentre il Pd con Maurizio Martina attacca Salvini, 'La tua politica è fallita, smetti di fare il bullo da quattro soldi', a sera arriva la replica secca di Fico: 'Buona notizia che il governo abbia ...

Migranti - Salvini a Fico : pensi a fare il presidente della Camera : Roma, 22 ago., askanews, - 'Leggo che Fico dice 'Salvini sbaglia, devono sbarcare tutti': tu fai il presidente della Camera, io faccio il ministro dell'Interno di un governo che ha un programma e un ...

Diciotti - Salvini a Fico : 'Pensi a fare il presidente della Camera. Il ministro sono io' : 'Tu fai il presidente dalla Camera e io faccio il ministro, con un programma e un contratto di governo ben preciso'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini , in una diretta Facebook , ...

Migranti - Salvini attacca Fico : «Pensi a fare il presidente della Camera. Dalla Diciotti scendano i bambini» : scontro aperto tra Salvini e Fico. Dopo le parole del pentastellato , che aveva invitato tutti a far scendere i 177 Migranti Dalla Diciotti, il ministro dell'Interno replica, con polemica. «Tu fai il ...