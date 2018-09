Il mio desiderio? Vivere a lungo con mia moglie e comporre musica | non per il

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) A quasi novant'anni ha solo un: "Vorreicon miae poi, non per il cinema". Ennio Morricone, celebre compositore e direttore d'orchestra, in un'intervista al Corriere della Sera, ammette di non essere stanco di dirigere, ma di aver deciso di smetterla con le colonne sonore per il cinema, troppo "faticose". L'unica cosa di cui davvero è stufo è quella di essere identificato ancora con i film western di Sergio Leone."Essere identificati per i sette film che ho fatto per lui, o più in generale per i miei 30 western, mi sembra riduttivo visto che di colonne sonore ne ho composte oltre 500. A Sergio mi lega un aneddoto entrato un po' nella leggenda. Mi chiese se avessi uno scarto da altri registi. Io dopo una lite con Zeffirelli, che a dispetto del contratto volle aggiungere un brano di Lionel Richie alla mia colonna sonora ...