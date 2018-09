Il lavoro dei sogni | 4 000 euro al mese per sciare in 7 Paesi del mondo

vanityfair

: La palestra della legalità torna ai ragazzi e alle famiglie del X Municipio e di tutta Roma. Grazie all'intenso lav… - virginiaraggi : La palestra della legalità torna ai ragazzi e alle famiglie del X Municipio e di tutta Roma. Grazie all'intenso lav… - mariannamadia : Sul lavoro pubblico giusto proseguire sulla linea tracciata dai nostri Governi: superamento del precariato e concor… - ManlioDS : I dati di #Confindustria dicono che le aziende italiane in grado di esportare in modo strutturato sono nel 56% dei… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Stowe Mountain Resort - VermontPark City - UtahVail - ColoradoHeavenly Mountain, Lake Tahoe - Sierra NevadaBeaver Creek Mountain - ColoradoVi piacee fare snowboard? Vorreste farlo per due mesi non solo spesati in toto, ma anche pagati? Il vostro stipendio sarà di 10.000 dollari in tutto, ovvero circa 8.600, e dovrete viaggiare in tre continenti per sperimentare e promuovere queste attività nelle località di 7diversi. A offrire questoda sogno aperto a tutti gli appassionati sportivi sono Ski.com ed Epic Pass (parte del gruppo Vail Resort), che nell’annuncio spiegano di cercare un ambassador per promuovere 18 mete sciistiche «Epic Pass» con relativi resort. Per candidarvi avete tempo fino al 15 ottobre e dovete inviare un video di 60 secondi che spieghi perché siete la persona giusta. Buone capacità comunicative sono infatti un altro requisito ...