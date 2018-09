Il governo vuole indebitarsi per aumentare la spesa previdenziale

Tav - Buffagni (M5s) vs Gelmini (Fi) : “Tria vuole sbloccarlo? C’è un contratto di governo - lo rispetti”. “Tono intimidatorio” : Botta e risposta al vetriolo a Omnibus (La7) tra Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, e il deputato M5S Stefano Buffagni. Il politico pentastellato fa un monito al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha auspicato uno sblocco del Tav e del Tap: “Tria fa parte di un governo che ha firmato un contratto, quindi ci dimostri che il Tav è utile con un’analisi costi-benefici e ne parliamo. Io su questo sono ...

Cosa fa Fincantieri - l'azienda a cui il governo vuole affidare la ricostruzione del ponte Morandi : Il ministro dei trasporti Toninelli vuole incaricare Fincantieri della ricostruzione. l'azienda si occupa di cantieristica navale ma anche di infrastrutture

Cosa fa Fincantieri - l’azienda a cui il governo vuole affidare la ricostruzione del ponte Morandi : I cantieri navali di Fincantieri Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che nel consiglio dei ministri di venerdì presenterà un decreto legge per Genova, dopo il crollo del viadotto Morandi che ha causato la morte di 43 persone. Il provvedimento, secondo le anticipazioni del ministro, conterrà strumenti di aiuto alle famiglie e alle imprese (mutui e agevolazioni fiscali) e l’affidamento per la ...

Conte : “governo cambiamento vuole ricreare stessa fiducia dell’8 settembre 1943”. E si scatena il sarcasmo sui social : “Conte confonde l’8 settembre con il 25 aprile”. E’ la frase più gettonata in queste ore su Twitter, dopo che il sito Globalist ha evidenziato e stigmatizzato le frasi pronunciate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione dell’inaugurazione della 82ma edizione della Fiera del Levante di Bari. Conte, nel suo intervento, nell’illustrare le potenzialità del nostro Paese nel risollevarsi dalle più terribili crisi, ha sfoderato ...

Allerta Di Maio a Salvini : “Stiamo attenti qualcuno vuole far cadere il nostro governo” : Di Maio e la telefonata a Salvini: attento alla spallata, vogliono il M5S con il Pd «Tu lo sai già che io sono d’accordo con te, come lo sono quasi sempre. Ma smettiamola di pensare che la questione ora riguardi me, te, la Diciotti, l’immigrazione, i magistrati… L’abbiamo capito entrambi che qua è in corso un’operazione seria per dare la spallata al nostro governo e spingere il Movimento Cinque Stelle a fare una maggioranza col Pd ...

Aeroporto Firenze - ormai l’ampliamento lo vuole solo Nardella. Tutti i sindaci contrari. E anche il governo rallenta : A difendere la grande opera di ampliamento dell’Aeroporto di Firenze sono rimasti solo il sindaco di Firenze Dario Nardella e il Pd della sua città. Nella Piana intorno alla città su cui dovrebbe nascere la nuova pista dello scalo di Peretola infatti Tutti i Comuni sono contrari e negli ultimi giorni è scoppiato anche uno scontro interno al Pd provinciale sul tema: pochi giorni fa i democratici di Sesto Fiorentino guidati dal segretario renziano ...

Il commissario Ue Oettinger torna ad attaccare il governo italiano : “Vuole distruggere l’Europa” : Il commissario al Bilancio Ue, Günther Oettinger, torna ad attaccare il governo italiano e lo accusa di voler distruggere l'Europa: "Alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”, riferisce il sito Politico.eu.Continua a leggere

Riccardo Scamarcio : "Questo governo vuole rinazionalizzare i beni pubblici. Già solo per questo merita rispetto. La sinistra? Non esiste più" : A tre giorni dalla conclusione di questa 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, a Venezia arriva anche Riccardo Scamarcio. Completo blu scuro, strategica t-shirt nera che ne valorizza lo sguardo, l'attore pugliese è al Lido per "I villeggianti", il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi presentato Fuori Concorso la cui uscita italiana è fissata al 20 dicembre prossimo per Lucky Red. Il film è "un'autobiografia ...

Ilva - Confindustria vuole appoggiare lo sciopero indetto dai sindacati contro il governo : Confindustria Taranto sarebbe pronta ad appoggiare lo sciopero sindacale indetto da Cgil, Cisl, Uil e Usb contro il governo in relazione alla questione Ilva. Fiom protesta e ribadisce "la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei lavoratori".Continua a leggere

Oettinger : governo italiano vuole distruggere progetto europeo - : Per il commissario al Bilancio Ue, secondo quanto scrive Politico, l'Europa è "in pericolo di morte". E il nostro Paese, insieme a Polonia, Ungheria e Romania starebbe tentando di indebolire Bruxelles ...

Toninelli : governo vuole giustizia per crollo ponte Morandi : Roma – “Vogliamo che la citta’ torni alla sua quotidianita’. E vogliamo anche giustizia. Il Governo sente in modo profondo l’importanza di questa missione e andra’ avanti compatto finche’ i diritti e la sicurezza dei cittadini non torneranno a essere anteposti agli interessi privati di qualche grande potentato economico”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ...

PD Sulmona : il nuovo governo vuole affondare rinascita turistica e culturale di Sulmona : L'Aquila - Sulla vicenda del Bimillenario Ovidiano e sulla chiara intenzione del Governo gialloverde di affossare l’importante iniziativa, intervengono Sergio Dante, segretario PD Sulmona e Antonella Fiordi, responsabile settore Cultura del PD cittadino. “ Apprendiamo con sconcerto “ – dichiara Sergio Dante – “ del poco interesse, per non dire dell’avversione, mostrata dal Governo gialloverde nei confronti del Bimillenario di Ovidio. Un ...

governo - Mentana : “Lega? Non vuole staccare la spina. Una crisi in questo momento sarebbe una fallimento per tutti” : “Non penso che la Lega voglia far saltare il banco, una crisi di Governo in questo momento sarebbe un fallimento per entrambe le forze contraenti”. A margine del dibattito dedicato all’informazione, Enrico Mentana, ospite alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha risposto ad alcune domande sul futuro dell’esecutivo Conte. Il direttore del TgLa7 ha escluso che ci sia una volontà della ...

[L'intervista] "Orban sbatte la porta in faccia a Salvini e lui lo abbraccia. Scricchiolii nel governo? Nemmeno l'opposizione vuole che cada. : Qualcosa accade nel quadro politico e governativo italiano. Molti i motivi di fibrillazione all'interno della coalizione gialloverde, dovuti in particolare alle differenti posizioni delle due anime ...