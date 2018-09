Il governo dei dati riguarda tutti Ecco perché dovremmo leggere Datacrazia

La battaglia dei droni è senza soldi. E il governo la sospende : La chiamavano la guerra dei droni. Una sfida a tutto campo per aggiudicarsi una commessa da 766 milioni di euro, quanti ne occorrono per produrre nei prossimi 20 anni altrettanti velivoli a pilotaggio remoto. L'arma strategica del futuro, il controllo a tutto campo del territorio. Ma la missione "Difesa e sicurezza", missione che a molti grillini non piace, per ora è sospesa. Le risorse per finanziarla non ci sono.LA VICENDAPiaggio ...

Genova - Toti : dei velleitari nel governo : 15.54 "Da parte di alcuni membri del governo c'è troppa fretta, tanta inesperienza e un po' di velleitarismo. Quando si è inesperti è buona norma volare bassi, farsi aiutare e praticare prudenza". Lo ha detto il governatore ligure Toti al settimanale Oggi in edicola domani. Secondo Toti "le velleità di certe dichiarazioni non reggeranno alla prova dei fatti: vale per Ilva,dove alla fine si è siglato l'accordo con Mittal,e per Genova, dove al ...

La scommessa dei poteri forti : il governo? Durerà a lungo : I poteri forti riuniti al forum Ambrosetti di Cernobbio scommettono sulla lunga durata del governo gialloverde. L'appuntamento di settembre sul lago di Como che come ogni anno suona il gong per la nuova stagione economica e finanziaria, si è aperto ieri con due defezioni importanti: quelli del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, e del suo collega ai Trasporti, Danilo Toninelli, che hanno dato forfait all'ultimo momento per altri impegni.In ...

Gli attori «protagonisti» dei primi 100 giorni di governo : In 100 giorni di Governo abbiamo avuto una crisi diplomatica con l’Europa, un disastro stradale e tante, tante, parole: sull’immigrazione, sull’Ilva, sul deficit, sulle Famiglie Arcobaleno. L’avvio dell’esecutivo Conte, grazie anche alla prolifica attività comunicativa dei suoi ministri, è stato di quelli esplosivi. In occasione del suo primo traguardo, i primi 100 giorni, è forse arrivato il momento di tracciare un ...

Il governo reintroduce l'obbligo dei vaccini per l'iscrizione a scuola. Ecco come dovranno comportarsi i genitori : Il governo ci ha ripensato sui vaccini ma le scuole riapriranno tra pochi giorni: come dovranno comportarsi i genitori? Oggi è stato annunciato il dietrofront: la maggioranza è al lavoro su un nuovo emendamento che confermerà l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica.Di fatto, uno stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da M5S e Lega che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne ...

Caos in Libia - Renzi contro il governo Lega-M5S : “L’Italia dei populisti non sa che fare - ne pagheremo le conseguenze” : L'ex presidente del Consiglio critica il governo e le reazioni del ministro Salvini al coas libico: "Anziché chiedere l'elemosina istituzionale per accogliere 20 eritrei , elabora una strategia con gli altri Paesi, convoca un consiglio europeo, visita i paesi africani. No, perché queste sono scelte strategiche difficili da spiegare: a loro piace ciò che si vende bene al TG della sera o sul post".Continua a leggere

Salvini : "Dubbi dei mercati sul governo? Manteniamo gli impegni presi" - : Il ministro dell'Interno in un'intervista a Radio24 ha parlato anche della riforma delle tasse grazie alla quale "tanti italiani ne pagheranno meno", dei nuovi accordi per i rimpatri che ci saranno "...

Riforma pensioni e LdB2019 : sulle anticipate governo contro guerra dei conti : Una dichiarazione che sembra anche una risposta a quanto aveva affermato in precedenza il Ministro dell'Economia Tria, il quale ha invece sostenuto che "le riforme vanno realizzate nell'ambito dell'...

Il Movimento 5 Stelle denuncia la mappa del potere dei Benetton. Di Maio : 'Chi stava al governo li ha sempre protetti' : Il Movimento promette, a fine articolo, che darà battaglia a questo genere di politica e di connivenza . La mappa del potere dei Benetton, Di Maio chiede i nomi dei politici compiacenti In un lungo ...

Ilva - aut aut dei sindacati : 'O il governo decide o sciopero dall'11 settembre'. Rischio - e tentazione - di una chiusura : Il ministro del Lavoro Di Maio convoca le parti al mise ma lo sciopero resta. In attesa dell'esito dell'incontro previsto per il 5 settembre -

Ilva - Landini : “governo ha convocato tavolo? Andiamoci. Delitto sarebbe chiusura e licenziamento dei lavoratori” : “Dobbiamo andare all’incontro convocato dal governo sull’Ilva e poi verificare quello che emerge da lì”. Lo ha detto il segretario confederale Cgil nazionale Maurizio Landini, a margine di un incontro alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, dopo l’annuncio della convocazione di un incontro con sindacati e azienda da parte del governo (previsto per il 5 settembre). “Dobbiamo ...

Pensioni - Quota 100 e aumenti alle minime : il contratto di governo alla prova dei numeri : Secondo Itinerari Previdenziali, la pensione di cittadinanza tanto cara ai 5 Stelle avrebbe costi proibitivi per le casse...

Con Autostrade il contratto è stato preparato dal governo o dal Madoff dei Parioli? : Gianfranco Lande, detto il Madoff dei Parioli, ha fregato un sacco di gente. Broker di provata esperienza ha fatto evaporare circa 300 milioni di euro. Prometteva a una clientela affezionata e selezionata dal 6 al 20 per cento di interessi sui conti aperti presso la sua società. Lo stato italiano, nella convenzione con Autostrade, si è posto nel mezzo: ha garantito all’investitore (sic!) una remunerazione fissa mai al di sotto del 10 per cento ...

Quanto guadagnano i ministri del governo Conte : la classifica dopo la dichiarazione dei redditi. Chi è il più ricco : Il premier Giuseppe Conte vanta un reddito imponibile di 370.314 euro nell’ultima dichiarazione dei redditi. Per l’incarico di presidente del Consiglio percepirà invece, secondo legge, poco più di 100mila euro l’anno. Dalle dichiarazioni dei redditi dei componenti del governo si intuisce anche la passione del premier per le automobili: Conte dichiara, senza specificare il modello, una vettura con 32 cavalli fiscali, pari a ...