Il governo barocco del mirror game

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) Matteo Salvini, Luigi Di Maio e persino il premier Conte possono dormire sonni tranquilli almeno finché l'alternativa aldel cambiamento sarà rappresentata da Matteo Renzi, e a chi Matteo Renzi al suo interno si oppone, da Silvio Berlusconi e a chi a lui è sopravvissuto e dai reduci della ridotta comunista imbarcati sulla tradotta di Grasso.Il "" è abbastanza semplice e se non siete infettati dal virus dell'appartenenza e della propaganda non è neanche difficile vederlo.Sul piano dei processi comunicazionali e sequenziali, il sistema messo in piedi è basico: trovare sempre il nemico in ogni narrazione e spostarsi "quando ti tirano addosso". Ovvero, si riesce ad andare avanti quando nella narrazione altrui il nemico sei tu e finché regge la parabola che percorriamo da appena tre mesi.Tanto per fare un paio di ...