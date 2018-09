Il Coni scontenta quasi tutti | Viterbese Castrense minaccia di non iscriversi in Serie C

Blastingnews

(Di giovedì 13 settembre 2018) La decisione del collegio di garanzia delVIDEO, di far rimanere laB a 19 squadre, ha, come previsto, accontentato pochi eto moltissimi club. Nelle ultime ore si rincorrono i ricorsi al tribunale federale nazionale. Gia' oggi si discutera' quello del Catania VIDEO e anche la Virtus Entella chiede la riammissione inB, stravolgendo la classifica dell'ultimo campionato con il Cesena retrocesso al suo posto a causa del caso delle plusvalenze fittizie. Ma la decisione delnon ha sconvolto soltanto lacadetta, bensì anche laC. Infatti, è anche slittato l'inizio del terzo campionato professionistico italiano di circa un mese rispetto agli altri anni. Di solito il campionato diC è sempre iniziato tra fine agosto e inizio settembre, ma quest'anno a causa del caos che si è venuto a creare nel calcio italiano laC non è ...