Il Chievo Verona è stato multato e penalizzato di tre punti in classifica per il caso

Sentenza Chievo Verona : arriva la penalizzazione ma è molto più lieve rispetto alla richiesta - i dettagli! : Chievo Verona, arriva la penalizzazione dopo il ben noto caso relativo alle plusvalenze fittizie, punito anche il patron Campedelli Tre punti di penalizzazione in questo campionato e tre mesi di squalifica per il presidente Campedelli. Questa la sanzione comminata al Chievo Verona dal Tribunale della Federcalcio per il caso relativo alle plusvalenze fittizie. Una Sentenza non certo dura viste le richieste della procura che ammontavano a ...

Caso Chievo Verona - il legale tuona : “plusvalenze fittizie? I valori dei calciatori sono soggettivi” : Chievo Verona, il legale del club Marco De Luca ha detto la sua in merito al Caso di plusvalenze fittizie che vede imputata la società del patron Campedelli “Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata, facendo presente che le contestazioni della Procura federale sono totalmente infondate. Per i calcoli e per i valori dei giocatori, la Procura federale fa riferimento a certi siti internet e valori che ...

Plusvalenze fittizie - confermata la richiesta di penalizzazione al Chievo Verona : chiesti -15 punti! : Chievo Verona alle prese con lo spinoso caso delle Plusvalenze fittizie che potrebbe condizionare il campionato degli scaligeri Il Chievo Verona oggi saprà quale sarà la pena da scontare in merito al ben noto caso delle Plusvalenze fittizie in ambito di calciomercato (QUI I DETTAGLI). Il Tribunale federale della FIGC, si pronuncerà in giornata in merito alla penalizzazione (o all’assoluzione) da comminare al Chievo, dopo una ...

Plusvalenze fittizie - il giorno della verità : il Chievo Verona rischia grosso : Chievo Verona in attesa di conoscere le decisioni del Tribunale federale della FIGC in merito al caso delle Plusvalenze fittizie Il Chievo Verona oggi saprà quale sarà la pena da scontare in merito al ben noto caso delle Plusvalenze fittizie in ambito di calciomercato (QUI I DETTAGLI). Il Tribunale federale della FIGC, si pronuncerà in giornata in merito alla penalizzazione (o all’assoluzione) da comminare al Chievo, dopo una ...

Caso plusvalenze fittizie : inizia il processo al Chievo Verona : Campionati di Serie A e Serie B iniziati da alcune giornate ma il calcio italiano continua a rimanere nell'incertezza. Nonostante una lunga estate di incontri presso le aule del Tribunale Sportivo Nazionale tutto ancora rimane in bilico. Dalla stesura di un eventuale nuovo calendario di cadetteria a campionato in corso, al ritorno al vecchio 'format' a ventidue squadre. A tenere banco nei prossimi giorni sarà inoltre il processo sportivo del ...

Così il Chievo Verona si difende dalle accuse di plusvalenze fittizie : Il processo per le plusvalenze fittizie del Chievo Verona avrà inizio il 12 settembre a Roma davanti al Tribunale federale nazionale, ma la verifica dei conti che ha portato la procura a mettere sotto accusa il club gialloblu di Luca Campedelli è “errata dal punto vista tecnico e bilancistico”. A te

Chievo Verona - rosa ringiovanita ma serve tempo. La possibile penalizzazione può rovinare i piani : Il Chievo, uscito pesantemente sconfitto dal match dell’Artemio Franchi, dopo due giornate si trova ancora a quota zero punti in classifica. È vero che i clivensi finora hanno affrontato Juventus e Fiorentina, ma è altresì vero che quest’anno la base della squadra è stata rinnovata. In panchina siede la bandiera Lorenzo D’Anna, colonna del Chievo dei miracoli di Luigi Del Neri agli inizi del nuovo millennio, subentrato a ...

Fiorentina - ChievoVerona 3-0 : tabellino in diretta - risultato in tempo reale : Dove vederla in TV e in streaming Fiorentina Chievo sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone. ...

ChievoVerona - frattura alle ossa nasali per Stefano Sorrentino : Brutte notizie per il Chievo: dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo, il portiere Stefano Sorrentino ha riportato una frattura alle ossa nasali, oltre a un trauma contusivo alla spalla sinistra e un ...

Chievo Verona - il comunicato sulle condizioni di Sorrentino : fratture e traumi - necessario uno stop! : Chievo Verona che dunque perde il suo portiere titolare dopo la botta subita ieri da Sorrentino durante la gara contro la Juventus Il Chievo Verona ha diffuso un comunicato in merito alle condizioni di Sorrentino, portiere colpito ieri al volto da una ginocchiata: “L’A.C Chievo Verona comunica che il portiere Stefano Sorrentino, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto al 41’ del secondo tempo di ChievoVerona – Juventus, ha ...

Chievo Verona - Juventus 2-3 - Rimontati e beffati - Ronaldo non segna ma brilla e vince : ... Ronaldo non segna ma brilla e vince Il portiere del Chievo a terra dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo - ph AnsaFoto Filippo Venezia Approfondimenti Chievo Verona - Juventus 2-3 - Cronaca e ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0 - debutta Cristiano Ronaldo! Dream Team in campo a Verona : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

ChievoVerona - Juventus : cronaca diretta - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto QUI CHIEVO I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Sorrentino tra i pali, pacchetto arretrato composto da Cacciatore e Jaroszynski sulle corsie ...