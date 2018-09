Ida Platano rompe il silenzio dopo la rottura con Riccardo

Uomini e Donne : il messaggio di Ida Platano dopo la lite in puntata con Riccardo : Uomini e Donne, Ida Platano scrive sui social dopo la lite con Riccardo Guarnieri: il messaggio post puntata Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati sicuramente tra i protagonisti indiscussi delle prime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Dei problemi e dei disguidi nati dopo la loro esperienza a Temptation Island, infatti, i […] L'articolo Uomini e Donne: il messaggio di Ida Platano dopo la lite in puntata con Riccardo proviene ...

Uomini e donne - la clamorosa menzogna di Ida Platano su Riccardo Guarnieri : sputtanati dopo la trasmissione : È andato in onda nella terza puntata del Trono Over di Uomini e donne l'ultimo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri . I due sono stati invitati nello studio di Maria De Filippi perché, oltre a ...

Ida e Riccardo in crisi dopo Temptation - la Platano furiosa svela : 'Ha un segreto' : Continuano a far discutere Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione del trono over di Uomini e Donne [VIDEO] da cui, dopo una accurata conoscenza all'interno del programma, sono usciti in coppia. Gia' dai tempi della loro frequentazione nello studio più famoso di Maria De Filippi, abbiamo avuto modo di assistere ai vari diverbi che li hanno più volte messi in contrasto. Malgrado le incomprensioni e i punti di ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati! Ecco lui cosa ha combinato! : A poche settimane dal termine del reality show più scottante dell’estate, Temptation Island, la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, si è lasciata. Lui ha combinato un danno irreparabile! Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti della quinta edizione di Temptation Island versione Vip. Il tarantino all’interno del villaggio sardo, non si è propriamente comportato bene nei confronti della fidanzata. ...

Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime - a Temptation Island tra sogni e incertezze : Tutti conosciamo il figlio di Ida Platano: si chiama Samuele, è molto piccolo perché ha tra i 7 e gli 8 anni ed è la persona più importante della sua vita. Ida si è presentata sin da subito a Uomini e Donne parlando di lui e ha sempre temuto che il suo essere madre fosse un problema per Riccardo Guarnieri. In realtà abbiamo come l'impressione che sia più lei il problema che lui: è una ragazza tanto bella e tenera quanto insicura. Nel programma ...

Ida Platano sbotta contro Riccardo Guarnieri : “Ho una dignità” : Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati: la conferma Ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata della nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne. In questa circostanza, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, ha fatto molto discutere il clamoroso ritorno di Marco in studio, pronto a corteggiare nuovamente la dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia quest’ultima è sembrata essere decisamente reticente, ...

