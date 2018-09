I vicini in difesa degli immigrati | pestano i poliziotti con una bici

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Uno deiè finito con la schiena sul bordo in cemento della pensilina del tram mentre l'altro è stato aggredito da un gruppo di cinque o sei diche gli hanno lanciato addosso unacletta. In soccorso dei due agenti sono intervenute alcune volanti che hanno potuto così evitare che il fermo di un gabonese di 23 anni non degenerasse in qualcosa di brutale pestaggio. L'ennesimo episodio di violenza alla Barriera di Milano getta così nuove ombre su una Torino dove l'insicurezza sembra ormai all'ordine del giorno.Tutto ha avuto inizio con un controllo che serviva ad accertare le condizioni per uno sfratto. Quando hanno bussato alla porta, gli agenti hanno scoperto che nell'appartamento si trovavano due spacciatori che operano alla Barriera di Milano e che erano già stati arrestati in precedenti occasioni. Grazie a un'attenta perquisizione isono riusciti a ...