: I cattivi #brevetti impediscono a milioni di persone di accedere a versioni generiche e convenienti di farmaci molt… - MSF_ITALIA : I cattivi #brevetti impediscono a milioni di persone di accedere a versioni generiche e convenienti di farmaci molt… - avv_procopio : RT @MSF_ITALIA: I cattivi #brevetti impediscono a milioni di persone di accedere a versioni generiche e convenienti di farmaci molto effica… - MaurizioDebanne : I cattivi brevetti bloccano l’accesso ai farmaci in Europa #EpatiteC #Sofosbuvir -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Un farmaco che cura non è di nessun aiuto se le persone che ne hanno bisogno non possono permetterselo. Per questo, per la prima volta in, Medici senza frontiere si è unita ad altre organizzazioni mediche e associazioni di pazienti da 17 paesi per contestare presso l'Ufficioeuropeo (Epo) un monopolio ingiustificato su un importante farmaco contro l'epatite C, il Sofosbuvir. L'obiettivo è migliorare l'accesso dei pazienti a questo farmaco, ridurre l'onere economico sui sistemi sanitari europei e inviare un segnale ad altri paesi perché prima di rilasciare un brevetto, venga rigorosamente valutata la componente innovativa e la brevettabilità del prodotto, considerando le implicazioni negative che hanno iingiustificati sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari.Se la nostra azione di opposizione sarà accolta ...