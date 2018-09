HTGAWM 5 promo | svelate le dinamiche dei giochi? VIDEO

ilnotiziangolo

(Di giovedì 13 settembre 2018)& news – Per fortuna ci pensa la nostra Viola Davis a condividere con i fan il trailer della quinta stagione. Il debutto della serie Tv si avvicina a passo spedito ed ora finalmente possiamo scoprire qualcosa di più sulla nuova trama. Ildi5 ci parla delle new entry e dei drammi, a partire dal rapporto fra Annalise e Frank.quinta stagione Annalise non crederà ai suoi occhi quando Frank spunterà nel bel mezzo di un party in cui si sta scatenando. Rivederlo non fa che riaccendere la fiamma di rabbia e furia che da diverso tempo alberga nell’animo dell’avvocato. Soprattutto perché la presenza dell’ex assistente non può che annunciare il peggio. Non sappiamo per ora se sarà lui a macchiarsi del nuovo delitto, ma conosciamo alcuni indizi del nuovo caso. LEGGI ANCHE5: La trama avrà un nuovo mistero (News ...