GUIDO CERONETTI È MORTO A 91 ANNI Il poeta e scrittore | non avrebbe gradito il

Morto a 91 anni il poeta e scrittore GUIDO Ceronetti : È Morto all’età di 91 anni lo scrittore e poeta torinese Guido Ceronetti. L’artista si è spento nella sua casa di Cetona, nel senese, dove era rientrato dopo un ricovero per un’ischemia. Da una trentina d’ anni aveva scelto di ritirarsi in Toscana per dedicarsi soprattutto alla scrittura....

Chi era GUIDO CERONETTI - fustigatore dei vizi degli italiani Video : D'altronde la politica gli appariva del tutto asservita «all'economia dello sviluppo», un meccanismo infernale che «trasforma le società umane in aggregazioni di schiavi di un produrre che non ...

Morto GUIDO CERONETTI - fustigatore delle cattive abitudini degli italiani : D'altronde la politica gli appariva del tutto asservita «all'economia dello sviluppo», un meccanismo infernale che «trasforma le società umane in aggregazioni di schiavi di un produrre che non ...

Addio a GUIDO CERONETTI : scrittore - poeta e attore : Aveva 91 anni e se n'è andato nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, questa mattina intorno alle sette. Lo scrittore e poeta torinese Guido Ceronetti è morto, dopo aver combattuto contro una broncopolmonite.Aveva scelto un piccolo borgo della Toscana, dove viveva da una trentina d'anni, per trascorrere l'ultima parte della sua vita, dedicandosi alla sua passione più grande, la scrittura. Il Corriere della Sera, giornale a cui Ceronetti ...

GUIDO CERONETTI - morto il poeta e drammaturgo che spaziò dalle marionette alla traduzione della Bibbia : È morto nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, Guido Ceronetti, poeta, filosofo e scrittore. Aveva 91 anni. Nato a Torino, viveva da tempo in Toscana: era uno dei maggiori intellettuali contemporanei e conduceva un’esistenza ritirata, quasi ascetica. “Non ho paura di morire. Solo di soffrire. Uno ha già tribolato fin qui, e adesso tribolare in un letto di ospedale, no grazie”, aveva dichiarato in un’intervista. Ammalato da ...