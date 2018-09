Gruppo Daimler - La stella compra il 20% di Heycar | piattaforma dell' usato della

quattroruote

(Di giovedì 13 settembre 2018) Laacquisterà una quota del 20% di, il portale di auto usate lanciato l'anno scorso dalla Volkswagen e che punta a seguire la vendita di vetture di fascia medio-alta, comprese ovviamente quelle con la. Secondo quanto riportato dalla stessa Volkswagen, lasta acquisendo le azioni attraverso un aumento di capitalea società Mobility Trader Holding, che gestisceattraverso una filiale in Germania. Il prezzo di acquisto non è stato reso pubblico. I servizi finanziari di Volkswagen hanno confermato il mese scorso che le due case automobilistiche erano in trattativa avanzata per un accordo. Wolfsburg e Stoccarda puntano ad accaparrarsi parte nel mercatoe auto usate, sottraendolo ai leader del mercato tedesco: mobile.de, che fa parte di eBay, e autoscout24.com, gestito da Scout24.