Gp Singapore | Raikkonen | ' Via dalla Ferrari non una mia scelta'

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..” : Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato ...