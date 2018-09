newsinforma

: Gossip, Giacomo Poretti lascia Aldo e Giovanni ma è un arrivederci - pierluigicri : Gossip, Giacomo Poretti lascia Aldo e Giovanni ma è un arrivederci - spettacolo_fp : La decisione di Elena Santarelli. E riguarda il figlio Giacomo: - BlitzQuotidiano : Elena Santarelli: “Non mostrerò mai più mio figlio Giacomo sui social” -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il triosta vivendo un momento di transizione, chiamiamolo così di passaggio. Dopo trent’anni di carriera, insieme, è chiaro che qualcosa debba essere rivisto nei percorsi professionali diBaglio,Storti e. Proprio quest’ultimo, nel corso di un’intervista a TV 2000, ha rivelato un nuovo progetto da ‘solista’ che lo vedrà quindi lontano dai suoi consueti compagni di viaggio.ma non per semprecondurrà un programma che metterà in primo piano la gente bisognosa, quella che fa fatica per davvero a vivere: ‘Porterò gli spettatori nelle mense dei poveri, nei dormitori, nei supermercati della solidarietà per vedere come vivono i più bisognosi – ha dichiarato– ma anche quante persone, e sono tante, sono disposte ad aiutarli. Saranno ...