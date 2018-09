Gossip | Belen Rodriguez e Stefano De Martino | sorrisi e complicità al parco con

Gossip - Tiziano Ferro dedica un post su Instagram a Belen : i fan attaccano il cantante : Il mondo del Gossip [VIDEO] non smette mai di sorprendere: infatti ogni giorno esce qualche notizia che valga la pena di essere letta. Nella giornata di ieri, il noto cantautore italiano Tiziano Ferro ha pubblicato tramite la sua pagina ufficiale di Instagram un post che ha scatenato la maggior parte dei suoi fan. Il post in questione riguarda un ricordo del primo incontro avuto tra lui e la showgirl Argentina Belen Rodriguez: naturalmente, ...

Gossip - Belen Rodriguez in minigonna per il ritorno del bimbo all'asilo : critiche sul web : Una minigonna nera di pelle e un maglioncino a righe sono gli indumenti che Belen Rodriguez ha scelto di indossare per il primo giorno di scuola del piccolo Santiago: il look sfoggiato dall'argentina, però, è sembrato troppo audace a molti internauti, che non hanno perso tempo nel criticarla pesantemente. La showgirl, che è riapparsa sorridente ed affiatata al fianco dell'ex marito Stefano De Martino [VIDEO], ha preferito non rispondere ai tanti ...

Gossip - Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo nello stesso ristorante con i propri fidanzati : Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo a cena nello stesso ristorante di Ibiza: è questa la notizia che il settimanale di Gossip Diva e Donna ha dato in esclusiva nel suo ultimo numero. Stando a quello che racconta la rivista, la showgirl e il neo campione della Juventus si sarebbero incontrati a El Carnicero poche sere fa ma, prima che tutti i siti ipotizzino un flirt in corso tra i due, c'è da precisare che con loro c'erano i rispettivi ...

Belen e Borriello ancora insieme : la FOTO che ha scatenato le voci di Gossip : 1/8 Belen-Borriello ...

Gossip : Belen Rodriguez e Ilary Blasi saltano l'ultima di Balalaika e vanno in vacanza : Belen Rodriguez e Ilary Blasi hanno disertato l'ultimo appuntamento di Balalaika. La lunga diretta che Canale 5 ha trasmesso dopo la finale dei Mondiali, infatti, è stata condotta solo da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band. Mentre i loro colleghi raccontavano della vittoria della Francia sulla Croazia, le due showgirl si rilassavano al sole. I siti di Gossip, infatti, sostengono che sia l'argentina che la moglie di Francesco Totti siano ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ Parla lui e lancia una frecciatina alle riviste di Gossip : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Gossip / Belen Rodriguez : la presunta crisi con Iannone - flop per Balalaika : Belen Rodriguez non starebbe vivendo un vero e proprio momento felice. Basti pensare che l’ultima foto con il suo fidanzato (forse già ex) risale a circa qualche settimana fa. Nonostante tutto, la showgirl cerca di sorprendere ogni giorno i suoi fan con degli scatti social piuttosto piccanti. L’ultimo video postato dalla Rodriguez ha conquistato davvero tutti, con un mise piuttosto provocante. Tuttavia anche se la più grande di casa Rodriguez ...

MAURIZIO COSTANZO VS BELEN RODRIGUEZ/ "Balalaika è scivolato nel Gossip per via della presenza dell'argentina" : MAURIZIO COSTANZO lancia una nuova frecciatina nei confronti di BELEN RODRIGUEZ, attribuendo anche a lei la causa del flop di Balalaika. Le sue parole. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Gossip/ Belen Rodriguez : aperitivo in città con Iannone - la Ambrosio e Adelaide De Martino : Cosa ci facevano Belen Rodriguez, Gilda Ambrosio, Adelaide De Martino e Andrea Iannone allo stesso tavolo? E' questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di GOSSIP da qualche ora, e più precisamente da quando il sito di Oggi ha pubblicato le foto esclusive del pomeriggio che l'argentina ha trascorso con amici a Milano. La showgirl, dunque, ha scelto di consumare un aperitivo in centro con il fidanzato pilota paparazzato mentre ...