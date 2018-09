God Eater 3 arriverà in occidente all' inizio del 2019

Il producer di God Eater prende il posto del veterano Hideo Baba - producer di Tales of : Bandai Namco ha annunciato che Yusuke Tomizawa prenderà il posto del veterano Hideo Baba come producer della saga di Tales of (apprezzatissima saga Jrpg). Tomizawa è famoso per essere il producer di God Eater ed è attualmente al lavoro su Tales of Vesperia: Definitive Edition.Come riporta Gamingbolt, in un'intervista col chief director della serie Tales of, Yoshito Higuchi, Tomizawa ha affermato che in futuro arriveranno nuovi remake a seconda ...

God Eater 3 : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Namco Bandai Entertainment Europe ha rivelato ulteriori dettagli di gioco di GOD EATER 3, previsto per PlayStation 4 e PC. Bandai Namco svela Nuovi dettagli su GOD EATER 3 Lulu Baran è stata introdotta come AGE (Adaptive God EATER), un tipo nuovo e potente di God EATER. Durante il gioco, incrocia i suoi passi con i protagonisti nelle Ashlands. Lulu è una solitaria, inviata ...

God Eater 3 si mostra in nuove immagini di gioco : God Eater 3 mostra nuove immagini del gioco in 1080p, permettendo ai fan di scorgere nuovi dettagli dell'atteso titolo, riporta Dualshockers.Ebbene Bandai Namco America ha pubblicato oggi gli screenshot offrendo uno sguardo al nuovo personaggio Zeke Pennywort. Egli si unisce al gruppo come compagno di viaggio del protagonista Yugo, impugnando una nuova AGEs (Adaptive God Eaters), le potenti e letali armi del gioco.Cresciuto in un ambiente ...