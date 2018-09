Gli ospiti di Wired Next Fest a Firenze da Alessandra Amoroso a Negramaro e Francesca

Tanti ospiti nel video Al Centro di Claudio BaGlioni prima dei concerti all’Arena di Verona : Nel video Al Centro di Claudio Baglioni ci sono Tanti ospiti d'eccezione.La clip è stata trasmessa in anteprima su Rai1 oggi, alle pre 20.30, e sarà a breve disponibile ovunque. Nel video Al Centro di Claudio Baglioni vediamo una serie di personaggi italiani del mondo della cinema e della TV che si alternano in scena per festeggiare i 50 anni di successi del cantautore italiano, confermato alla direzione artistica del Festival di Sanremo per ...

Dante 2021 : Tajani - Flick e De Andrè tra Gli ospiti dei cinque giorni : ... tornerà ad animare i luoghi della Ravenna Dantesca con cinque giorni di incontri, spettacoli, concerti , tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero, . Come ormai consuetudine, il festival ...

BARBARA D'URSO/ "Ho un trucco per far emozionare Gli ospiti..." (Domenica Live) : BARBARA D'URSO è la padrona di casa di Domenica Live, programma che ritorna su Canale 5 dal 16 settembre. Le interviste e gli ospiti della prima puntata.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:16:00 GMT)

Gli ospiti del Wind Summer Festival – La Finale a Milano da Ermal Meta a Benji e Fede - Irama e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Wind Summer Festival - La Finale, attesa a Milano domenica 16 settembre e in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105. Il quinto ed ultimo appuntamento con il Wind Summer Festival lascia Piazza del Popolo a Roma per spostarsi a Milano ed incoronare il vincitore che avrà messo a segno la canzone dell'estate 2018. L'evento si terrà all’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 10 settembre : come andranno Gli ascolti con i grandi ritorni? : La Vita in Diretta torna in onda oggi dopo una settimana passata da sola contro tutti, quali saranno gli ospiti della puntata del10 settembre e come andranno gli ascolti con i grandi ritorni(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:04:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 10 settembre : Teresa PuGliese e Lucia Orlando : Pomeriggio 5 riparte da Uomini e donne e dal Grande Fratello con ospiti Teresanna Pugliese e Lucia Orlando, due protagoniste ma con due storie d'amore andate diversamente(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:47:00 GMT)

La Prova del Cuoco 2018 : Gli ospiti della prima settimana : Cresce l’attesa per l’esordio di Elisa Isoardi ne La Prova del Cuoco. Il programma dopo diciotto anni passerà dalle mani di Antonella Clerici alla compagna di Matteo Salvini. La prima puntata andrà in onda domani a partire dalle ore 11:30 su Rai Uno. La Isoardi sarà affiancata dall’ex rugbista Andrea Lo Cicero, mentre in studio saranno presenti gli chef Silvano Librenti, Antonella Coppola e Luca Pappagallo, il maestro pizzaiolo ...

Gli ospiti di Laura Pausini al Forum di Assago (Milano) da Irama e Virginio a Deborah Iurato : Saranno tre gli ospiti di Laura Pausini al Forum di Assago (Milano) per le altre tre tappe della tournée italiana all'interno del palazzetto. Dopo il gran debutto del Fatti Sentire tour al Forum, questa sera la Pausini accoglierà sul palco il primo dei tre ospiti italiani in programma per l'apertura dei suoi concerti. Nella prima serata, nessun altro ha calcato il palco dell'artista. Questa sera sarà invece Virginio ad esibirsi prima dello ...

La notte di Andrea Bocelli : su Rai1 lo show benefico condotto da Milly Carlucci. Richard Gere tra Gli ospiti : Andrea Bocelli All’Arena di Verona Andrea Bocelli canta per una buona causa. Stasera in prime time su Rai1 il grande tenore sarà protagonista de La notte di Andrea Bocelli, uno show di musica e solidarietà condotto da Milly Carlucci. All’evento nella città scaligera prenderanno parte alcuni ospiti internazionali, oltre 400 artisti in costume, l’Orchestra e il Coro dell’Arena di Verona. La manifestazione rappresenta il ...

Il Nobel Craig Mello tra Gli ospiti di BergamoScienza foto : La scienza e la cucina sono due mondi sempre più in dialogo tra loro. Tutte le ricette " passate, presenti e future " rispettano gli stessi principi chimici e fisici, e conoscerli oltre che curioso è ...

Cous Cous Fest : la 21edizione a San Vito dal 21 al 30 settembre. Tra Gli ospiti Le Vibrazioni - The Kolors - Gemitaiz - Carmen Ferreri e Beppe ... : E' completo il palinsesto del Cous Cous live sow, il calendario degli spettacoli, tutti gratuiti, ad eccezione del concerto di *Ermal Meta*, in programma venerdì 28 settembre , ticket *17,50 euro *...

La Notte di Andrea Bocelli all’Arena di Verona l’8 settembre : ospiti della serata e ultimi biGlietti : La Notte di Andrea Bocelli all'Arena di Verona stasera, sabato 8 settembre, e in televisione domani sera, domenica 9 settembre. Milly Carlucci conduce oggi la serata-evento benefica La Notte di Andrea Bocelli all'Arena di Verona, attesa su Rai 1 domani sera dalle ore 21.25. Tanti gli ospiti in programma nel corso della serata, tra artisti italiani ed internazionali che raggiungeranno Bocelli sul palco nella cornice scaligera. Oltre 400 ...

Rifugiato in famiGlia flop : 17 ospiti e costi alle stelle : L'assessore risponde piccato: 'Non servirebbe avere un master in economia aziendale, basterebbe un po' di esperienza di economia domestica per capire che l'accoglienza in famiglia produce un ...

Anche Stefano De Martino - Marco Borriello e Marco Fantini tra Gli ospiti dell’Intimissimi Show (FOTO) : Stefano De Martino, 29 anni, e Marco Borriello, 36, hanno partecipato all’Intimissimi Show che si è tenuto a Milano. I due ex di Belen Rodriguez, insomma, hanno condiviso per una sera lo stesso evento. Marco ha lasciato Ibiza, non più meta solo delle sue vacanze (ora alle Baleari gioca Anche a calcio), e Stefano, in attesa di scoprire qualcosa di più sul suo futuro professionale, si è concesso una serata all’insegna del ...