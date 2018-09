Gli operai Ilva approvano l’accordo tra i sindacati e ArcelorMittal : DALL'ITALIA Si è dimesso il presidente della Consob Mario Nava a cinque mesi dalla nomina dopo le pressioni della maggioranza di governo che lo giudicava non indipendente dalla Commissione Ue di cui è funzionario distaccato. Il M5s rivendica “con soddisfazione” la scelta. “Gli aspetti legali so

Ilva - sì deGli operai di Taranto all'accordo con Arcelor Mittal - : Dopo Cornigliano e Novi Ligure, l'intesa è stata approvata anche dai lavoratori in Puglia quasi con un plebiscito: 94,29% di voti favorevoli

Gli operai dell’Ilva approvano l’accordo con Arcelor Mittal : 94% di sì - ma bassa affluenza : Gli operai dell'Ilva di Taranto hanno detto sì all'accordo con Arcelor Mittal raggiunto dai sindacati e dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, i sì hanno toccato quota 94% e i votanti sono stati in tutti 6.866: 392 i contrari, l'affluenza al referendum interno è stata bassa.Continua a leggere

Ilva - la settimana calda di Taranto tra referendum deGli operai e protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana, gli operai dell’Ilva sono chiamati a votare con il referendum,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’Ilva, hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’Ilva...

Ilva - la lunga settimana di Taranto tra il referendum deGli operai e la protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana, gli operai dell’Ilva sono chiamati a votare con il referendum,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’Ilva, hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’Ilva...

Cave di Travertino - sindaco di Guidonia revoca le concessioni e Gli operai lo contestano : va via scortato dalla polizia : Tensione altissima a Guidonia, vicino Roma, dove un gruppo di oltre cento operai delle vicine Cave di Travertino nei giorni scorsi ha dato l’assalto al sindaco pentastellato Michel Barbet, sfuggito al linciaggio solo grazie all’ausilio delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. La “colpa” di Barbet sarebbe quella di aver negato la proroga alle 12 aziende estrattive che danno lavoro a oltre 2mila persone. Un comparto industriale antico ...

Bufala Balotelli contro Gli operai : le sue dichiarazioni sono un falso : La Bufala Balotelli che si scaglia contro gli operai non è altro che una fake-news rispolverata e riproposta. Le sue origini risalgono al 2014, quando nel mese di maggio erano state attribuite all'attuale attaccante del Nizza e della Nazionale italiana delle dichiarazioni, fino a prova contraria, a lui del tutto estranee. Citata come fonte 'Tuttosport.it', gli utenti più attenti non avranno fatto fatica a notare fin da subito la grossolanità ...

Deputata M5S contestata a Taranto da cittadini e ambientalisti : va via scortata. Gli operai divisi sull'accordo Governo-Mittal : L'onorevole Rosalba De Giorgi, eletta a Taranto per i Cinque Stelle, è stata fortemente contestata questa sera a Taranto dagli ambientalisti e dai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni che nel centro cittadino hanno indetto un presidio di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva. La manifestazione era programmata da giorni ma è coincisa oggi con la firma dell'accordo al Mise. La parlamentare ha deciso di presenziare al ...

Sul pullman con Gli operai dell'ex Breda : il viaggio della speranza verso Roma : Come in gita Ridono e scherzano in un'atmosfera goliardica un po' da gita scolastica, gli 87 dipendenti che sono partiti alle 7.15 con due pullman dal centro commerciale Meraville di Bologna. L'...

Novello sotto choc per la morte dell'operaio di 29 anni : annullati Gli eventi di "Attraverso Festival" : In una nota stampa, l'organizzazione di Attraverso Festival annuncia con profonda tristezza l'annullamento degli spettacoli previsti per oggi , sabato 1 settembre, a Novello, in provincia di Cuneo. E' ...

Gli imprenditori contro il governo : “Noi in piazza con i nostri operai” : «Noi stiamo trattenendo tanti imprenditori che sono pronti a scendere in piazza: prima di decidere, vogliamo vedere i prossimi passi concreti di questo governo contro la precarietà delle aziende. E penso soprattutto a quelle in crisi che, se chiudessero, provocherebbero ulteriore disoccupazione e impoverimento diffuso. Sono convinto che se lo scena...

Gli imprenditori contro il governo : "Noi in piazza con i nostri operai" : Zoppas, presidente di Confindustria regionale: "Aspettiamo passi veri contro la precarietà delle aziende. Stiamo trattenendo la protesta"

Ordinativi in aumento alla Comau di GruGliasco : torna la busta paga piena per Gli operai : Tre mesi prima: i 1.200 dipendenti della Comau di Grugliasco, azienda del gruppo Fca specializzata in prodotti e sistemi avanzati per l'automazione industriale, usciranno tre mesi prima dai contratti ...

MeGlio Neymar o CR7? Tra due operai finisce a mazzate - FOTO : finisce in rissa tra due operati che discutevano circa chi fosse il miglior calciatore al mondo tra Neymar e Cristiano Ronaldo.