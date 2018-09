Gli Arcade Boyz dicono la loro sullo schiaffo del rapper Jamil ad un fan

Blastingnews

(Di giovedì 13 settembre 2018) In un video pubblicato il 9 Settembre del 2018 sul canale degli, i due giovani youtubers hanno voluto esprimere laopinione sulla questione dellodato da, ilitaliano classe '91, ad un ragazzo minorenne. I due chiariscono di non approvare per nessun motivo il comportamento aggressivo del giovane artista, specificando che ilpunto di vista è del tutto imparziale, nonostante essi siano in buoni rapporti con il. Glicontrari ad ogni forma di violenza Sin dai primi minuti del filmato, Barlow e Fada ammettono di essere contrari ad ogni forma di violenza sia che si tratti di una sberla data ad un ragazzino e sia a tutto ciò che riconduce atti brutali, i quali non sono mai giustificabili. Tuttavia, i due youtubers, dichiarano di conoscere molto bene ilitaliano, in quanto è stato invitato da parteper svolgere ...