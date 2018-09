Giovedi 13 Settembre sui canali Sky Cinema HD

Appuntamenti radio e tv : il programma di giovedì 13 settembre : Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si avvicina sempre di più la giornata valida per i campionati. Ecco il programma completo di tv e radio di giovedì 13 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Appuntamenti tv SPORTMEDIASET ITALIA 1 ORE 13.05 – ...

Il film da vedere giovedì 13 settembre : Stonehearts Asylum (Eliza Graves) PRIMA TV : Segreti e misteri si celano al Stonehearts Asylum, il manicomio dove è ricoverata la bellissima Eliza Graves, protagonista del film da vedere nella PRIMA serata di giovedì 13 settembre, in PRIMA tv Rai. Non perdetevi questo coinvolgente e “terrificante” thriller psicologico tratto da un lontanissimo racconto di Edgar Allan Poe, maestro del genere! film da vedere, 13 settembre: Stonehearts Asylum (Eliza Graves), thriller con Kate ...

I Fatti Vostri – Oroscopo Paolo Fox e classifica delle stelle di giovedì 13 settembre : Chi sale e chi scende nella classifica delle stelle di Paolo Fox? Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di oggi, giovedì 13 settembre 2018 di Paolo Fox rivelato dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in esclusiva in diretta a “I Fatti Vostri” su Rai2. Oroscopo 13 settembre 2018, le previsioni di Paolo Fox Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi, giovedì 13 settembre, per i dodici segni dello ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 13 settembre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 13 settembre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 13 settembre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 13 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 13 settembre 2018: È il giorno in cui si terrà l’assemblea di condominio nella quale dovrebbe decidersi l’assunzione di Diego (Francesco Vitiello) come aiuto-portiere. ma le cose non vanno come Raffaele (Patrizio Rispo) aveva previsto… Dopo aver aiutato Ladi (Osas Imafidon) a far pace con suo fratello Mansur (Samba Ndiaye), Giulia (Marina Tagliaferri) è in procinto di chiudere ...

Rai 4 fuori dal satellite da giovedì 13 settembre : non rinnovato il contratto con Sky : Rai 4 non sarà più visualizzabile su Sky da giovedì 13 settembre. La quarta rete dell'azienda pubblica, "la seconda semigeneralista più seguita in Italia" nella scorsa stagione televisiva, perde la collocazione sul numero 104 del satellite a causa della scadenza del contratto triennale che non verrà rinnovato. Ad annunciarlo un comunicato stampa dell'azienda.Il canale, che trasmette film, serie ed anime ed accoglie le semifinali ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni puntata di giovedì 13 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di giovedì 13 settembre 2018: Il facoltoso Umberto Guarnieri deve decidere se anteporre gli affari o mettere al primo posto il bene per sua figlia Marta… Vittorio Conti convince Marta Guarnieri a collaborare con lui all’apertura del PARADISO, ma le cose si mettono male: le diverse visioni artistiche dei due li conducono ben presto allo scontro… Al PARADISO DELLE SIGNORE, vanno avanti ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 13 settembre. Programma - orari e tv : Dopo una giornata di pausa, gli atleti tornano in pedana per i Mondiali di Tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud). Domani, giovedì 13 settembre, prima giornata di gare per lo skeet maschile tra gli seniores, con Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Riccardo Filippelli impegnati a sparare i primi 75 piattelli. Verranno effettuate tre serie da 25 piattelli anche nella stessa specialità femminile di categoria juniores, con la sola Giada ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 13 settembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 13 settembre 2018: Thorne (Ingo Rademacher) e Ridge (Thorsten Kaye) continuano a dare sfogo alla loro fortissima rivalità… Liam (Scott Clifton) domanda a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) il motivo per cui non le ha detto di aver passato “quella notte” nella dependance e le chiede anche se doveva incontrare qualcuno…. Steffy nega di aver incontrato qualcuno, ma, piangendo, ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento Afro-Mediterraneo in arrivo sull’Italia : forti piogge Giovedì 13 Settembre al Sud [MAPPE] : 1/8 ...

Le previsioni meteo per domani - giovedì 13 settembre : Finiscono un po' ovunque i giorni di bel tempo, almeno per ora The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 13 settembre appeared first on Il Post.

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 12 e giovedì 13 settembre 2018 : anticipazioni puntata 554 di Una VITA di mercoledì 12 e giovedì 13 settembre 2018: Martin si finge ancora Antoñito con Pat Veracruz, ma come “interprete” lascia a desiderare e così chiede aiuto al signorino… Celia crede alla versione di Cayetana e litiga con Teresa. Fabiana cerca di convincere la Sierra dell’innocenza della Sotelo Ruz e della colpevolezza di Ursula, ma Teresa fa capire alla donna di sapere del rapporto ...

Ascolti TV | Giovedì 6 settembre 2018. Don Matteo 16.18%-19.49% - Nations League ferma al 10.89%. X Factor riparte dal 4.14% : Terence Hill Nella serata di ieri, Giovedì 6 settembre 2018, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 3.468.000 spettatori pari al 16.18% di share, nel primo episodio, e 3.238.000 pari al 19.49%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la partita della Nations League Francia-Germania ha raccolto davanti al video 2.327.000 spettatori pari al 10.89% di share. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 863.000 spettatori (3.97%), nel primo ...

