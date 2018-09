Giovane climber trovato morto a Milano a giugno | vittima di un gioco sul web

agi

(Di giovedì 13 settembre 2018) Sono stati gli stessi genitori a dichiarare che il loro figlio 14 enne sarebbe statodi unpericoloso, il black out, per cui si sperimenta la mancanza d'ossigeno fino allo sfinimento. Igor Maj, giovane climber e figlio di appassionati di scalata molto conosciuti a, è stato trovato, con una corda al collo, nella sua stanza, lo scorso 6. Un suicidio, secondo chi ha indagato nelle prime ore. Tuttavia i genitori stessi hanno affidato al sito pareti.it, noto fra gli scalatori, un messaggio per spiegare la morte del figlio: "Fate il più possibile per far capire hai vostri figli che possono sempre parlare con voi, devono saper trovare in voi una sponda, una guida che li aiuti a capire se e quali rischi non hanno valutato. Noi pensiamo di averlo sempre fatto con Igor, eppure non è bastato. Quindi cercate di fare ...