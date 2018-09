Giornali in mano a grandi gruppi Caso Foa | Libereremo la Rai dai partiti

Manovra : M5s - toglieremo i finanziamenti pubblici ai Giornali : "Lo diciamo da sempre, è ora che l'informazione diventi di qualità, e che quindi i giornali vendano e sopravvivano per merito, non per i finanziamenti pubblici. Nella legge di bilancio toglieremo anche questi, ottenendo due risultati: piu' risorse per gli italiani, e meno informazione spazzatura". Lo annuncia la deputata M5s, Patrizia Terzoni. Una misura che riprende una battaglia portata avanti dai 5 ...