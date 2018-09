Ginnastica | il nastro di Milena Baldassarri vale l' argento mondiale

VIDEO Milena Baldassarri riscrive la storia : l’esercizio al nastro valso la medaglia d’argento ai Mondiali di Ginnastica ritmica : Milena Baldassarri ha compiuto un’impresa fantasmagorica ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La romagnola ha letteralmente riscritto la storia di questo sport entro i nostri confini ed è entrata nella leggenda conquistando la medaglia d’argento al nastro , il miglior risultato di tutti i tempi per un’individualista italiana durante una rassegna iridata. La 16enne ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Italia sbalorditiva - bronzo nel team event! Agiurgiuculese e Baldassarri in finale tra nastro e clavette : L’Italia continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica e, dopo il bronzo conquistato da Alexandra Agiurgiuculese con la palla, porta a casa un’altra medaglia nel team event, la prova a squadre che prende in considerazione i migliori dieci esercizi effettuati dalle varie Nazionali. Le azzurre salgono sul terzo gradino del podio per la prima nella storia in questo format che intende valutare la qualità del ...