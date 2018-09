Gianpaolo Quarta Da Temptation Island 218 a Uomini e donne | la foto di Martina

Martina Sebastiani lancia una frecciata su Gianpaolo Quarta e Rita : Gianpaolo e Rita , Martina Sebastiani : “Per visibilità si fa tutto” Martina Sebastiani ha voluto trascorrere la sua giornata permettendo ai suoi fan di porle alcune domande sulla sua vita in seguito all’esperienza vissuta a Temptation Island e sulle novità della vicenda che l’ha vista protagonista insieme al suo ex fidanzato Gianpaolo Quarta , il suo presunto attuale ragazzo Andrea Dal Corso e la tentatrice Rita ...

Temptation Island - Gianpaolo Quarta : “Sono pronto per un nuovo inizio” : Temptation Island, Gianpaolo Quarta: la nuova vita dopo il programma Gianpaolo Quarta ha partecipato all’edizione del 2018 di Temptation Island, in coppia con la fidanzata Martina Sebastiani. Tra di loro, però, non c’è stato il lieto fine. I due sono usciti separati dal villaggio della Sardegna: lui aveva deciso di andare a convivere con la […] L'articolo Temptation Island, Gianpaolo Quarta: “Sono pronto per un nuovo ...