Gestione cinghiali | il WWF Abruzzo chiede cambiamento approccio

(Di giovedì 13 settembre 2018) L'Aquila - La bozza di protocollo d’intesa per lae il contenimento del cinghiale (Sus scrofa) elaborata dalla Regionedimostra che, purtroppo, permane la volontà di non cambiareal problema: si continuano ad anteporre gli aspetti emotivi e gli interessi rappresentati dal mondo venatorio a una seria valutazione dell’efficacia e dell’efficienza di quanto fatto fino ad oggi. Si continua in altre parole a perdere tempo e a impiegare male i fondi pubblici. L’finora seguito, secondo il WWF, è completamente a-scientifico visto che ci si è limitati ad allargare modalità e periodi di caccia, senza considerare minimamente l’etologia della specie, le differenze stagionali, il clima, le relazioni all’interno delle popolazioni, ecc. Continuare a procedere senza avere dati certi, confrontabili e validati (inutilmente richiesti ormai da ...