Gerflor ai Mondiali di Pallavolo Maschile 2018

edilportale

: RT @MaterialiCasa: Sono 12 le Nazioni che si alterneranno sugli oltre 5000 mq di campo forniti da @GerflorGroup per il Campionato #VolleyMo… - _Si_Noni : RT @MaterialiCasa: Sono 12 le Nazioni che si alterneranno sugli oltre 5000 mq di campo forniti da @GerflorGroup per il Campionato #VolleyMo… - MaterialiCasa : Sono 12 le Nazioni che si alterneranno sugli oltre 5000 mq di campo forniti da @GerflorGroup per il Campionato… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Taraflex® e` al servizio dello sport dal 1947, epoca in cui sono stati inventati i primi pavimenti sportivi in PVC . Presente in tutte le piu` importanti manifestazioni sportive indoor a livello ...