Genova | via libera a decreto urgenze Conte | il commissario ancora non c' è

Ponte Morandi - via libera al decreto per Genova : ma il nome del commissario non c’è : Varato il provvedimento- «salvo intese»- per gestire le emergenze: ma il premier Conte annuncia che il nome del commissario sarà deciso con un altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Toninelli: lavoriamo sulla prevenzione e sul monitoraggio

DECRETO Genova - VIA LIBERA DEL CDM/ Ultime notizie : commissario - dopo no M5s a Toti e Bucci spunta Rixi : DECRETO GENOVA atteso in Cdm: telefonata Toti-Conte. Ultime notizie, programmato incidente probatorio per il prossimo 25 settembre, nominati tre periti

Ponte Genova - senza una nuova viabilità la città rischia di perdere il 15% del Pil : Imbottigliamenti, disagi per le imprese locali, impatto su porti e turismo. A un mese dalla tragedia del viadotto sulla A10, la città è spaccata a metà. Sul breve periodo si rischia la paralisi. In prospettiva il declino di un capoluogo che ha già perso un terzo dei posti dei lavoro e della popolazione...

Conte il 14 a Genova - Toninelli : decreto in Cdm forse domani. Cozzi : entro venerdì ferrovia libera dalle macerie : Toti: «Da parte di alcuni membri del Governo inesperienza e velleitarismo». Revoca a Autostrade, slittano i tempi |

Genova : l'affidamento della ricostruzione del ponte a Fincantieri con il via libera dell'UE. Toninelli : 'E' una priorità' : PRIMAPRESS, - ROMA - L'audizione alla Camera del ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha riconfermato l'intenzione del governo di voler affidare a Fincantieri la ricostruzione del ponte ...

Toninelli : «Decreto per Genova venerdì - nuovo viadotto a Fincantieri» : Si marcia a passi spediti per la cicostruzione del ponte di Genova che ha tagliato di fatto in due la città e costretto chi viaggia verso il confine francese a sopportare incredibili disagi....

Ponte Genova - lavori a Fincantieri. Via la concessione a Autostrade : I lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova "dovranno essere affidati a un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche come Fincantieri". Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, davanti alla Commissione Ambiente Territorio e lavori pubblici della Camera, per il prosieguo delle linee programmatiche."Vogliamo che Genova torni alla sua quotidianità, ripartendo dalla ...

Crollo ponte Morandi - via libera per i sensori/ Genova ultime notizie : Cozzi - "abbiamo a cuore gli sfollati" : Crollo ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza