Genova senza un nuovo ponte Morandi rischia di perdere il 15% del Pil

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Genova - Autostrade paga 1 - 5 milioni alle famiglie senza casa : sono il 70% degli sfollati : Autostrade per l’Italia ha versato i primi contributi per le necessità di base alle famiglie di Genova costrette ad abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto. Per ora sono 74 le famiglie che hanno ricevuto il contributo: la società ha fatto sapere che per ora sono stati versati 714mila euro, ma la cifra è destinata ad aumentare. Già lunedì mattina, ha comunicato la società, andranno in pagamento altri 90 ...

Ponte Morandi - nubifragio su Genova senza criticità nella zona del cantiere : Teleborsa, - Come previsto dall'allerta gialla, un violento temporale si è abbattuto nella serata di ieri su Genova nella serata così Per un'ora la città è stata interessata da un nubifragio, per ...

Procuratore Genova : senza significato ok abbattimento da Procura : Roma, 20 ago., askanews, - 'Ho letto in un articolo, suggestivo che però non vuol dire assolutamente nulla, che i pm abbatteranno le parti del ponte non crollate: non ha nessun significato, la Procura ...

Genova - Occhiuzzi - Cnr - : senza elenco infrastrutture nuovi crolli : Quindi direi che è necessario effettuare un censimento centralizzato delle infrasttutture e poi avviare un piano di ampissimo respiro coinvolgendo il mondo della ricerca e dell'università - perché ...

Crollo del ponte a Genova : la Rai senza pubblicità per un giorno. Ma a che serve? I funerali in diretta su Rai1 : Il ponte crollato a Genova Rai senza pubblicità. In occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, la Rai per l’intera giornata di sabato 18 agosto non trasmetterà spot pubblicitari su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, Radio, Digital). Una decisione che vuole essere di impatto ma che ci appare totalmente inutile. La rinuncia degli spot per un’intera giornata su tutti i canali ...

“No - senza di lui non me ne vado”. Genova - il dramma di mamma Paola : Mirko è ancora disperso : È il giorno del lutto. Genova si stringe alle famiglie delle vittime del disastro del Ponte Morandi, nel giorno del lutto nazionale. Alla presenza delle più alte cariche istituzionali e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – accolti da lunghi applausi -, nel padiglione B della Fiera di Genova sono in corso i funerali di Stato: decine i familiari, gli amici, i parenti delle vittime, ma anche semplici genovesi nel padiglione per ...

Crollo Genova - funerali in diretta tv : Rai e Mediaset senza spot per il lutto nazionale : funerali di Stato per le vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova: la cerimonia è fissata per sabato 18 agosto alle 11.30 nel Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 11.25 con uno speciale del Tg1. A celebrarli l'Arcivescovo di Genova, card. Angelo Bagnasco, alla presenza delle maggiori cariche istituzionali. Già annunciata la presenza del Premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Di ...

Senza grandi opere - Genova non esiste : Niente Gronda, niente variante, basta grandi opere. Già. Ma tacessero, per una volta, sulla mia città ferita, i cretini alla Travaglio. Il cuore stesso di Genova è una grande opera. Non cresce, non esiste, non è concepibile una città coi monti a pugnalare il mare, Senza grandi opere. I grattacieli d

"Grazie eroi - lavorate senza sosta a Genova". Su Fb Salvini elogia i Vigili del Fuoco : "Altra notte di soccorsi e di ricerche. A Genova i Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per demolire e rimuovere le macerie. Grazie, eroi, siete l'orgoglio dell'Italia". Lo scrive sulla sua pagina di Facebook il vice-premier Matteo Salvini.In un colloquio con il Corriere della sera, il ministro dell'Interno si è espresso invece sulla proposta di revocare la concessione ad Autostrade dopo il crollo di Genova: "Stiamo lavorando con ...