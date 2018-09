Genova | pm | numero indagati può aumentare | Autostrade | Tutti sanno fare i ponti

Genova - pm : numero indagati può aumentare | Autostrade : "Tutti sanno fare i pronti - noi più veloci" | Toti : "No a un commissario esterno" : Il procuratore capo Cozzi annuncia che gli indagati per il crollo del ponte Morandi potrebbero essere più di 20. Il governatore Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori". L'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci: "Questi non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".

CROLLO PONTE MORANDI : DUE INCIDENTI PROBATORI/ Ultime notizie : numero indagati potrebbe salire : PONTE MORANDI GENOVA: e-mail dopo il CROLLO. Ultime notizie, così i super-consulenti hanno cambiato versione: spedita un'email sospetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto

Crollo del ponte a Genova : dopo la tragedia circolano in rete numerose fake news : L'improvviso ed inaspettato Crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, che ha portato via numerose vite, ha indignato ed addolorato tutta l'Italia che si è stretta nel dolore e nel cordoglio ad amici e familiari delle vittime. La tragedia è stata seguita e commentata da gente comune e politici anche in gran parte sui maggiori social network. Proprio qui negli ultimi giorni hanno cominciato ad apparire e ad essere condivise da ignari utenti ...

“È morto” - Genova : sale a 43 il numero delle vittime. Chi era Mirian : La tragedia del ponte Morandi crollato a Genova continua senza sosta. Purtroppo sale ancora il numero delle vittime: siamo a 43. Infatti è morto in ospedale, dove era ricoverato in gravissime condizioni, Marian Rosca, il camionista di origini romene che in un primo momento era stato segnalato tra i deceduti. L’uomo in realtà era stato estratto ancora vivo. “Sono la sorella di Marian Rosca. Marian è in ospedale ed è tenuto in ...

Crollo Ponte Genova - deceduto uno dei feriti : il numero di morti sale a 43 : La Direzione sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova informa che Marian Rosca, il paziente di origine rumene del 1982, vittima dell’incidente del Ponte Morandi, a seguito delle gravi ferite riportate, è deceduto. Salgono quindi a 43 le vittime della tragedia di Genova, il 14 Agosto scorso. L'articolo Crollo Ponte Genova, deceduto uno dei feriti: il numero di morti sale a 43 sembra essere il primo su Meteo Web.

Il numero delle vittime del crollo a Genova è aumentato a 42 - : Il numero di morti nel crollo del ponte stradale a Genova è salito a 42 persone, ha riferito sabato il canale RaiNews24. Secondo queste informazioni, non ancora confermate dalle autorità ufficiali, i ...

Genova : 39 i morti. Numerosi altri i dispersi - : La politica, in Liguria c'è una giunta di Centro destra, di cui fa parte anche la Lega, invece non risponde e così, mentre è giusto esaminare le eventuali responsabilità dirette del crollo, sarebbe ...

Sale a 26 il numero dei morti per il crollo del Ponte Morandi. A Genova si scaverà tutta la notte : Articolo aggiornato alle ore 23.10 del 14 agosto 2018 Saranno impegnate per tutta la notte le squadre di vigili del fuoco e Protezione civile, ed anche sanitarie, nella zona dove è crollata la campata centrale del Ponte Morandi trascinando con sé, questa mattina, auto e Tir che lo stavano percorrendo in quel tratto. Si cerca di rimuovere i blocchi di cemento e verificare quanti mezzi siano ancora schiacciati la' sotto, ed ...

Sale a 26 il numero dei morti accertati per il crollo del Ponte Morandi a Genova : Articolo aggiornato alle ore 21.56 del 14 agosto 2018 Un boato tremendo e poi lo schianto al suolo. Attorno a mezzogiorno un'ottantina di metri del Ponte Morandi a Genova sono collassati, portandosi dietro nel crollo una trentina di auto e tre tir. Subito dopo è cominciato il conto delle vittime, che cambia di ora in ora, e che al momento si è attestato a diverse decine, 26 quelle ufficiali, secondo la stima pubblicata su ...

Crollo ponte Genova : il numero delle vittime “andrà ad aumentare” : “Una stima realistica di circa venti vittime? L’impressione è che il numero andrà ad aumentare“: lo ha dichiarato Francesco Bermano del 118 Genova a Rainews 24. Al momento sono undici i morti accertati: è quanto riferiscono all’Agi fonti del Viminale. C’è anche un bambino tra le vittime: lo si apprende dalle forze dell’ordine impegnate sul posto per i soccorsi. Sono circa 12 i feriti estratti vivi dalle ...

Genova. Crollo ponte Morandi : ci sono decine di vittime. Numero verde 800.640.771 : A Genova è crollata una sezione piuttosto ampia del viadotto dell’autostrada A10, sul tratto che passa sopra un popoloso quartiere della città. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno ed è dovuto con ogni probabilità ad un cedimento strutturale del ponte, che sovrasta il torrente Polcevera.--I soccorritori hanno confermato che ci sono delle vittime. Una decina i mezzi coinvolti. Sarebbero decine le vittime causate dal Crollo del ...

