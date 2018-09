Genova | il governo vara mezzo decreto urgenze | aiuti fiscali e nuove misure

Genova - il governo vara "mezzo" decreto urgenze : aiuti fiscali e misure per la ricostruzione - ma slitta il nome del commissario : Il premier Giuseppe Conte: "Il commissario straordinario avrà ampi poteri e consentirà a Genova di avere un viadotto più bello"

Il governo approva il decreto Genova. Il Ponte Morandi per ora può attendere : Non chiamatelo “decreto emergenze”, né “decreto urgenze”. Che, spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi subito dopo la fine del consiglio dei ministri, bisognerebbe piuttosto chiamarlo “decreto emergenze e prevenzione”. Ma non chiamatelo nemmeno “decreto Morandi”, perché

Genova - ok del governo al decreto "Emergenze". Manca nome del commissario : Il governo ha approvato il decreto legge Emergenze con la formula "salvo intese". Fra le misure approvate, ci son anche quelle per Genova, dopo la tragedia del ponte Morandi, insieme ad altre per la sicurezza delle infrastrutture e per i terremotati del Centro Italia e di Ischia."Abbiamo lavorato oggi al consiglio dei ministri e adottato un disegno di legge sulla Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo; ...

Ricostruzione ponte di Genova - contrasti nel governo? "Possibile rinvio decreto" : Domani, 14 settembre, cade la ricorrenza del crollo del ponte Morandi di Genova e oggi pare esserci stato un inaspettato intoppo nell"iter che dovrebbe portare alla sua Ricostruzione.Infatti, stando a quanto riporta il Corriere della Sera - citando fonti ovviamente anonime della Lega - potrebbe venire rinviato il decreto in programma nella riunione di questo pomeriggio del consiglio dei ministri, iniziata da pochi minuti.Insomma, il tanto ...

Ponte di Genova - contrasti nel governo «Possibile il rinvio del decreto» : Lo affermano fonti della Lega. Il provvedimento era atteso per oggi ma difficoltà tecniche e contrasti politici ne stano facendo slittare l’approvazione

Genova - decreto in bilico : Toti minaccia di ricorrere contro il governo : ROMA È giallo sul Cdm per il varo del cosiddetto decreto Genova. Annunciato per oggi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti a margine di una conferenza stampa sullo ...

Genova - Toti : dei velleitari nel governo : 15.54 "Da parte di alcuni membri del governo c'è troppa fretta, tanta inesperienza e un po' di velleitarismo. Quando si è inesperti è buona norma volare bassi, farsi aiutare e praticare prudenza". Lo ha detto il governatore ligure Toti al settimanale Oggi in edicola domani. Secondo Toti "le velleità di certe dichiarazioni non reggeranno alla prova dei fatti: vale per Ilva,dove alla fine si è siglato l'accordo con Mittal,e per Genova, dove al ...

Ponte Genova - Boccia : "Colpa del governo se non si farà entro l'anno" : Il presidente di Confindustria attacca anche le chiusure domenicali dei negozi: "Sono punitive e dogmatiche". E su Toninelli...

Ponte Genova - Boccia : 'Colpa del governo se non si farà entro l'anno' : Un Paese che blocca i cantieri è un Paese che non ha i fondamentali dell'economia. Chiediamo al governo un confronto sui dati in maniera trasparente, guardando al ritorno del capitale investito. La ...

Cosa ci sarà nel 'decretone' che il governo ha preparato per Genova - e non solo - : Il 'decretone' legge Genova sul ponte Morandi crollato il 14 agosto sarà approvato il 14 settembre in Consiglio dei ministri e ci sarà l'affidamento diretto dei lavori a Fincantieri. Nel provvedimento ...

Ponte Genova - il governo ribadisce : soldi privati e costruttori statali : Il ministro delle Infrastrutture Toninelli annuncia il decreto nel Consiglio dei Ministri di venerdì e insiste: la ricostruzione sarà affidata a Fincantieri e se Bruxelles lo consentirà, con ...

SONDAGGI POLITICI/ Disastro Genova - gestione crisi : Toti ‘meglio’ del Governo Lega-M5s : SONDAGGI elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, ancora boom Lega al 30,5%. Salvini fa meglio del M5s che da solo però vale più di tutto il Centrosinistra(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:45:00 GMT)