Genova | decreto in bilico | braccio di ferro tra M5S e Lega sul commissario

Il Decreto Genova rischia di slittare - divergenze sul commissario M5S-Lega : “Si lima il testo” : Il Consiglio dei ministri è in corso ma il “Decreto Genova”, con provvedimenti urgenti per l’emergenza del crollo di Ponte Morandi e con indicazioni precise su tempi e fondi per la ricostruzione quasi certamente non sarà approvato. Permangono, a quanto si apprende da fonti della maggioranza, divergenze tra M5S e Lega. Tra i nodi, si spiega, il nom...

Pronto il decreto Genova : zona franca 95 milioni per i porti e sgravi fiscali : Un assaggio della più che sospirata autonomia fiscale dei porti con la possibilità di trattenere fino al 3% del gettito Iva, una misura che se coinvolgesse solo l’Autorità di sistema di Genova e Savona libererebbe 95 milioni. sgravi fiscali e facilitazioni di ogni tipo, avvalendosi di tutti gli strumenti speciali previsti e non solo per le zone più...