Genova | Adele non parla più dopo il crollo del ponte

vanityfair

: Povero tesoro. Dateci un ponte subito! Questa bambina, e non solo lei, deve vedere qualcosa che nasce e non solo qu… - Twittytwitty17 : Povero tesoro. Dateci un ponte subito! Questa bambina, e non solo lei, deve vedere qualcosa che nasce e non solo qu… - 11Tonsanto : RT @globalistIT: - scuroscuroscuro : Genova, bimba traumatizzata dal crollo del ponte Morandi: ora non parla più Il 14 agosto Adele stava guardando i la… -

(Di giovedì 13 settembre 2018), la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fiera, la camera ardente in Fieraguardava i lampi: stava per cominciare il temporale. Era la mattina del 14 agosto e, dalla sua finestra, si vedeva ilMorandi: così tutti chiamavano il Polcevra, quel viadotto imponente che tagliava in due. A un tratto, un frastuono e poi ilche ha fatto muovere i sismografi, che hanno registrato un terremoto di primo grado. Macerie, polvere, lamiere spezzate, fumo. Poi il silenzio e la corsa in strada insieme alla mamma, che si è precipitata fuori casa, in preda al panico, come tutti gli abitanti della «zona rossa». Quelli che poi sarebbero diventati gli ...