Genoa | Pandev ‘sfonda’ la porta VIDEO

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) Inizio di stagione altalenante in casa, la squadra di Ballardini ha conquistato tre punti imnti nella gara contro l’Empoli mentre passo indietro contro il Sassuolo. Dopo la pausa per le Nazionali ilsi prepara per scendere in campo per una partita già molto imnte, quella contro il Bologna di Filippo Inzaghi. La squadra continua la preparazione, scatenato, il macedone ‘sfonda’ la. GUARDA IL–>‘sfonda’ laSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo‘sfonda’ laCalcioWeb.