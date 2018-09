GdF BS | operazione Blood Boy | in carcere richiedente asilo per Apologia di

Reati fiscali - 110 indagati per truffa e riciclaggio/ GdF - Operazione Evasion bluffing : sequestri per 234 mln : Reati fiscali, 110 indagati per truffa e riciclaggio: l'Operazione della Guardia di Finanza dal nome "Evasion bluffing". In corso sequestri in tutta Italia per 234 milioni.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Falso monetario - operazione GdF su tutta la Provincia. : Le attività di servizio svolte testimoniano il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza irpina a contrasto del Falso monetario, a tutela dell'economia legale, dei mercati finanziari e ...

Contrasto all'economia illegale e sommersa - operazione GdF a Napoli e Provincia. : L'attività di servizio testimonia il costante impegno esercitato dalla Guardia di Finanza di Napoli a tutela dell'economia legale e dei lavoratori, nonché, alla salvaguardia dei diritti fondamentali ...

Operazione "Sprectal Kingdom" della GdF - scoperto giro di fatture false per 190milioni - 73 indagati : Chieti - Operazione “spectral kingdom”. Frode fiscale e contributiva di rilevanti dimensioni: fatture false per 190 milioni di euro. 73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore delle false fatture emesse, 66 milioni di euro i ricavi sottratti al fisco 16 milioni di euro di iva dovuta, 4 milioni di euro di ...

Mafia : maxioperazione GdF a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 ...

