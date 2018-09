Gara Frequenze 5G | banda 700 FDD per Vodafone | Telecom Italia e Iliad

digital-news

(Di giovedì 13 settembre 2018) Oggi alle ore 11:00 è partita la fase dei miglioramenti competitivi per la procedura di assegnazione delleper il 5G che ha visto partecipare le societàS.p.A., Fastweb S.p.A., Wind 3 S.p.A.,S.p.A. eS.p.A.Dopo la sesta tornata di rilanci si è chiusa la procedura diper la700 FDD per i blocchi generici con un introito totale di 1.363.436.396,00 euro a cui si aggiunge il blocco riservato già aggiudicato alla societàS.p.A. per un importo pari a 676.472.792,00 euro.Tutti i blocchi per la700 FDD risultano quindi aggiudicati alla data odierna per un ammontare co...