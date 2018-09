Galaxy S9 e S9+ si aggiornano a metà settembre 2018 | ecco le novità del firmware

Vodafone coccola alcuni clienti offrendo Samsung Galaxy S9 ed S9+ a meno di 450 euro : Vodafone non è tra gli operatori più amati d'Italia, ma gli va riconosciuto il merito di sapere come far sentire speciali i propri clienti L'articolo Vodafone coccola alcuni clienti offrendo Samsung Galaxy S9 ed S9+ a meno di 450 euro proviene da TuttoAndroid.

Installare Recovery TWRP su Samsung Galaxy S9 e S9+ : Prima o poi capita a tutti di ritrovarsi lo smartphone impiantato che non vuole saperne di avviarsi, in questi casi cosa bisogna fare? I produttori, hanno pensato anche a questo, infatti, tutti gli smartphone Android hanno una Recovery, accessibile tramite una combinazione di tasti. Ma cos’è una Recovery e a cosa serve? Cos’è la Recovery Potremmo definire la Recovery come una sorta di “mini sistema operativo” ...

Nemesis N9 disponibile per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ (link) : L'unico bug presente al momento riguarda la mancata attivazione automatica del Wi-Fi all'avvio del telefono