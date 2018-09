Furti a raffica sul Carso | banda di romeni in manette

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Agivano nelle ore notture con arnesi da scasso dopo accurati sopralluoghi all'interno degli esercizi commerciali che intendevano prendere di mira. I carabinieri di Aurisina (Trieste) hanno arrestato unadi quattroper icommessi a inizio anno in bar e trattorie deltriestino. Le indagini, come riporta il Gazzettino, erano iniziate lo scorso gennaio dopo un tentativo di furto in un locale della zona. In quell'occasione era stato arrestato in flagranza il 'palo' del gruppo, un 38enne romeno. I suoi complici invece erano riusciti a scappare, fuggendo nella fitta boscaglia del. Le forze dell'ordine sono riuscite a identificare i responsabili delle rapine: si tratta di quattro giovani, tutti senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali specifici in diversi Paesi europei. I giovani, dopo attenti sopralluoghi, agivano nelle ore notturne con arnesi ...