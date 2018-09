Frattini | ' Serie B | può ancora cambiare tutto'

SERIE B A 19 SQUADRE RICORSO RIFIUTATO/ Ultime notizie - Frattini : "Io ho votato contro" : SERIE B a 19 SQUADRE , Ultime notizie : collegio di garanzia Coni rigetta i ricorsi, ma 5 club sono pronti a far guerra tramite la giustizia ordinaria. Parte intanto anche la SERIE C.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:00:00 GMT)

Niente ripescaggi in Serie B - Frattini desegreta il suo voto : “io contro il campionato a 19 squadre” : Franco Frattini svela il suo voto in occasione del Collegio di Garazia dello sport sui ripescaggi in Serie B “La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”. Lo ha dichiarato Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, dopo l’uscita della decisione di lasciare la Serie cadetta a 19 squadre. “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a ...