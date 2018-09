Francisco Franco via dalla Valle dei Caduti Ultime notizie | il parlamento dice sì alla

Spagna - sì del Parlamento alla rimozione dei resti di Francisco Franco - : Approvato in seduta plenaria il decreto del governo Sanchez dello scorso agosto che prevede l'esumazione e lo spostamento delle spoglie del dittatore dal mausoleo della Valle dei Caduti. Favorevoli ...

Francisco Franco - il Parlamento spagnolo approva la rimozione dei resti del dittatore : Madrid - Il Parlamento spagnolo ha approva to con 172 sì, due no e 164 astenuti, i popolari e i centristi di Ciudadanos, il decreto presentato dal governo di Pedro Sanchez che dispone la riesumazione ...

Spagna - governo : “resti Francisco Franco via da Valle dei Caduti”/ Ultime notizie : decreto su riesumazione : Il governo spagnolo ha approvato il decreto con il quale dà il via libera alla riesumazione del dittatore Francisco Franco: suoi resti via dalla Valle dei Caduti.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:39:00 GMT)