Francia | nel 2020 il reddito universale di attività

Equitazione - Mondiali 2018 : Germania e Francia rivali per l’oro nel completo - l’Italia culla il sogno del pass per Tokyo 2020 : Un sogno chiamato Tokyo 2020. L’Italia del completo inizierà domani, giovedì 13 settembre, la sua avventura a caccia del pass per le prossime Olimpiadi, a cui potranno partecipare le prime sei squadre classificate ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). Dopo il bronzo agli Europei 2017 di Strzegom, gli azzurri sognano di portare a casa un piazzamento di grande rilievo anche nella competizione iridata, per ...

Inter - osservatori allo stadio per Francia-Olanda : de Ligt nel mirino (RUMORS) : Una giovane Olanda in fase di ricostruzione. La prima di Nations League non è andata bene per gli orange, sconfitti in casa della Francia [VIDEO], ma era un pur sempre una partita sul terreno della nazionale più forte del mondo. Tanti i giocatori in maglia arancione che fanno gola a club italiani e tra questi anche l'Inter che avrebbe mandato i propri osservatori a Saint Denis per visionare alcuni tra i talenti olandesi più Interessanti. Quali? ...

Nations League - nella 2a giornata su Canale 5 Francia - Olanda e Spagna - Croazia : Finiti da pochi mesi i Mondiali, non finisce il grande calcio sulle Reti Mediaset: dopo i risultati senza precedenti di Russia 2018 (297 milioni di telespettatori complessivi, +49 milioni rispetto a Brasile 2014), tutti gli appassionati potranno assistere in chiaro, senza canone e senza abbonamento alle migliori partite di “UEFA Nations League”. In occasione del secondo turno, Canale 5 trasmetter&agrav...

Pentathlon - Mondiali 2018 : Francia oro nella staffetta maschile - davanti a Repubblica Ceca e Bulgaria : É la Francia a vincere la medaglia d’oro nella staffetta maschile dei Mondiali di Pentathlon moderno 2018 in corso di svolgimento a Città del Messico. La coppia transalpina, composta da Alexander Henrard e Valentin Belaud mantengono le promesse e si aggiudicano una prova solida conclusa con 1518 punti. Medaglia d’argento per la Repubblica Ceca con Martin Vlach e Jan Kuf con 1513 punti, mentre al terzo posto ha concluso la Bulgaria ...

La burrasca nel sud-ovest della Francia che lascia senza fiato : video - : Decine di fulmini sono caduti in mare. Il vento soffiava a più di 100 chilometri orari. Il filmato pubblicato su Instagram e condiviso in rete: "Il cielo aveva lo stesso colore di quello del film ...

Due morti nell'aereo precipitato sulle Alpi al confine tra Italia e Francia : Sarebbe precipitato in territorio francese l' aereo disperso sulle Alpi, tra Italia e Francia. Le due persone che erano a bordo, a quanto di apprende, sarebbero decedute. L' aereo è stato avvistato ...

SNCF Francia - difficoltà per qualche giorno nella stazione di Marsiglia per lo svio di un TGV : Teleborsa, - Solo tra alcuni giorni il ritorno alla piena normalità della circolazione ferroviaria nella stazione di Marsiglia-Saint Charles a seguito dello "svio" di un TGV francese di SNCF appunto ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : i favoriti nelle staffette. Russia e Francia pronte ad insidiare la Germania : Stanno per partire, a Città del Messico, i Mondiali di Pentathlon moderno: dal 7 al 13 settembre verranno assegnati i titoli iridati. Il programma verrà aperto, nei primi tre giorni, dalle prove a staffetta, alle quali l’Italia ha scelto di non partecipare, preferendo concentrarsi sulle gare individuali. Nella staffetta femminile, che aprirà la manifestazione venerdì 7, sarà chiamata a difendere il titolo la Germania, vincente lo scorso ...

Francia - a Parigi attacco con coltello : almeno un morto e due feriti nel sobborgo di Trappes : attacco con coltello nel sobborgo Parigino di Trappes: fonti di polizia confermano che ci sarebbe un morto e due feriti gravi, mentre l'aggressore, già schedato come islamista radicale, è stato a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine. Secondo i media locali avrebbe urlato "Allah Akbar" prima di tirare fuori l'arma.Continua a leggere

Migranti - la Diciotti nel limbo. Aiuto solo da Francia e Spagna : La nave della Guardia costiera «Ubaldo Diciotti» si è spostata, non è più al largo di Lampedusa bensì ormeggiata nel porto di Catania, ma la situazione non muta. I 177 Migranti restano a bordo. Il ministro Matteo Salvini non dà il permesso allo sbarco, perchè lo subordina a una condivisione dell’accoglienza in sede europea. Condivisione che non ...

Basket – Italia ko ad Anglet : Francia troppo forte nella prima amichevole per le azzurre : Anglet, Francia-Italia 74-43: 19 punti per Caterina Dotto. Domani si replica alle 19.00, martedì il trasferimento a La Spezia La Nazionale Femminile è stata sconfitta ad Anglet dalla Francia (74-43) nella prima delle due amichevoli che le azzurre giocano in questi giorni con le transalpine. Si replica domani, stesso parquet e stesso orario (19.00), contro le vice-campionesse d’Europa. Per la squadra di Marco Crespi la miglior marcatrice è ...

Dalla Francia - Zidane nel mirino del Manchester United : Il tecnico ex Real Madrid, accostato anche alla panchina della Nazionale francese e alla Juventus da dirigente, potrebbe essere il sostituto di Mourinho, ormai ai ferri corti con la dirigenza dello ...

Robin Wright e Clement Giraudet si sono sposati/ Cerimonia intima nel sud della Francia par l'attrice : Robin Wright e Clement Giraudet si sono sposati, Cerimonia intima e per pochi nel sud della Francia per l'attrice nota per il ruolo in "House of Cards". Il video della figlia Dylan Penn.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:49:00 GMT)