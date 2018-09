Francia | Macron lancia il reddito universale di attività per “sconfiggere la povertà”

Francia : Macron - piano contro la povertà/ Ultime notizie - lancia il "reddito universale" : Francia, Macron annuncia il piano contro la povertà. Ultime notizie, 8 miliardi per copertura sanitaria, asili e sostegno: arriva il reddito universale(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:55:00 GMT)

Macron annuncia il 'reddito universale' Guerra alla povertà in Francia entro il 2020 : Ma il reddito di cittadinanza in salsa francese è anche un modo per ritornare in fretta nel mondo del lavoro ed avà impegni e responsabilità reciproci. Ogni beneficiario dovrà infatti iscriversi in ...

Macron : "Entro il 2020 la Francia avrà il reddito universale di attività. Vogliamo garantire che tutti vivano degnamente" : Entro il 2020 in Francia sarà introdotto il "reddito universale di attività". Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante la presentazione del piano anti-povertà. Una misura, questa, che punta a garantire - ha specificato il vertice dell'Eliseo - che tutti possano "vivere degnamente"."Con una legge nel 2020, creeremo un reddito universale di attività per permettere ad ognuno di vivere in modo decente", ha ...

Emmanuel Macron vuole arabizzare la Francia per sconfiggere l'Isis : un suicidio in salsa islamica : Soltanto due anni fa, quando era ancora iscritto ai Républicains, Bruno Le Maire, attuale ministro dell'Economia francese, non si faceva troppi scrupoli a dire che l'insegnamento della lingua araba fin dalle elementari, proposto dall'allora titolare dell'Istruzione Najat Vallaud-Belkacem, portava dritto ...

Francia - Macron nei guai : crolla popolarità/ Ultime notizie : portavoce Roger-Petit smentisce dimissioni : Francia, Macron nei guai: crolla a picco nei sondaggi la sua popolarità. Il giallo sulle dimissioni del suo portavoce Roger-Petit che smentisce indiscrezioni.

MACRON - DOPO I MINISTRI SI DIMETTE PURE IL PORTAVOCE/ Ultime notizie Francia : Roger-Petit getta la spugna : Francia, rimpasto governo Emmanuelle MACRON: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.

LIBIA - SCATTA TREGUA A TRIPOLI : ONU 'GELA' MACRON/ Ultime notizie - decisivo accordo Italia-Francia-Uk-Usa : LIBIA, Governo: "Conferenza di pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. TRIPOLI, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.

Macron in crisi : dai sondaggi ai Ministri in fuga/ Ultime notizie Francia : polemiche per i progetti in Libia : Francia, rimpasto governo Emmanuelle Macron: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.