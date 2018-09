Francesco Totti | compleanno da «gladiatore» al Colosseo con la biografia

Francesco Totti svela la copertina del suo libro sui social : 'Un capitano' : Esattamente dodici anni fa, Francesco Totti segnava un gol capolavoro allo Shakhtar. Uno dei più belli della sua carriera, festeggiato al momento e ricordato con orgoglio nel tempo dai tifosi ...

Francesco Totti : in arrivo libro su vita dell’ex capitano giallorosso : Roma – E’ in dirittura d’arrivo l’ultimo libro di Francesco Totti, una biografia scritta insieme al giornalista Paolo Condo’ che racconta la vita dello storico capitano giallorosso e che verra’ pubblicata in autunno da Rizzoli. Oggi con un video pubblicato su Twitter, Totti ha svelato la copertina e il titolo del libro: una sua foto in primo piano in bianco e nero e in basso in giallo la scritta ‘Un ...

Fedez-Ferragni - perché Francesco Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio : Lo scorso 1 settembre Fedez e Chiara Ferragni si sono giurati amore eterno. Alle nozze però erano assenti degli ospiti speciali: Ilary Blasi e Francesco Totti. Come ben ricordano i fan dei Ferragnez, la coppia era stata invitata tramite un video pubblicato su Instagram, in cui la fashion blogger e il rapper li avevano invitati a raggiungerli a Noto per i festeggiamenti. La famiglia Totti però non è mai sbarcata in Sicilia e non ha nemmeno ...

Guinness World Record 2018 - otto italiani in classifica / Francesco Totti per i gol in Serie A e Noemi... : Sono otto gli italiani in classifica nel Guinness World Record 2018: tra questi troviamo gli sportivi Valentino Rossi e Francesco Totti oltre alla cantante Noemi, ecco perché...(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 00:30:00 GMT)

Silvia Toffanin - Francesco Totti ospite a Verissimo : parole speciali : Verissimo, Silvia Toffanin ospita Francesco Totti: un pensiero molto speciale Il 15 Settembre 2018 torna su Canale 5 Verissimo con la bellissima Silvia Toffanin. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato di essere elettrizzata all’idea di tornare a lavoro. L’estate tra relax e famiglia è andata alla grande ed ora la […] L'articolo Silvia Toffanin, Francesco Totti ospite a Verissimo: parole ...

Francesco Totti gioca a calcio in spiaggia col figlio Christian (VIDEO) : Francesco Totti gioca a calcio… Non è una clamorosa notizia di calcio che segnala il ritorno sull’erba del marito di Ilary Blasi, ma è quanto accaduto alcuni giorni fa su una spiaggia sul litorale romano A testimoniarlo un video (lo trovate qui sotto, fonte: Pagina Facebook Romanisti Dentro) che è diventato virale sul web. L’ex numero 10 della Roma, di cui oggi è dirigente, è stato infatti sorpreso sulla ...

Roma - Totti : 'Sulla carta sembra facile - ma è un girone duro'. Di Francesco : 'Avversari diversi - stessa voglia' : Ha perso Ronaldo ma ha comprato altri giocatori anche se Ronaldo è tra i più forti al mondo, ma il Real è sempre una squadra da rispettare, competitiva e difficile da battere', ha aggiunto il ...

Visto l’ultimo spot di Francesco Totti? Qualcuno non l’ha preso bene… Ecco perché : Sono recentissime le foto della famiglia Totti al gran completo a Sabaudia. Francesco, Ilary e i tre figli, Christian, Chanel e Isabel (che oggi hanno rispettivamente tredici, undici e due anni) si godono gli ultimi giorni di mare, prima di tornare alla routine quotidiana. Freschi di invito al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, Francesco e Ilary sono sposati da tredici anni ma stanno insieme da almeno sedici e questo, famiglia ...

Francesco Totti nuovo testimonial del detersivo Dash - ma sui social scoppia la polemica : La nuova vita del Capitano. Francesco Totti scende in campo, ma questa volta la sfida è di tutt'altro tipo. L'ex numero 10 della Roma è il nuovo testimonial del detersivo Dash e protagonista di una ...

Ilary Blasi e Francesco Totti al mare con i figli : sono loro la famiglia più bella dell'estate - agli sgoccioli - ESCLUSIVO : Così, mentre lei continuerà a splendere di luce propria, il calciatore pensionato affonderà il naso nella Gazzetta dello sport , 'Che barba, che noia', . E qualcuno inizierà a dire: 'Ah! Il marito di ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - bagni infiniti a Ponza. La famiglia perfetta (FOTO GALLERY) : Nello studio di Balalaika, il programma Mediaset che ha accompagnato i Mondiali di Russia 2018, Ilary Blasi si era sentita (per sua stessa ammissione) «un pesce fuor d’acqua», ma nelle acque familiari di Ponza è tutta un’altra storia, e la conduttrice è una perfetta sirenetta in bikini. Qui Ilary ha trascorso il Ferragosto con la famiglia, con il marito Francesco Totti, i tre figli, Cristian, 12 anni, Chanel, 11, Isabel, 2, e alcuni ...

Francesco Totti e Ilary Blasi : passione e baci in barca (senza figli) : Sono passati 16 anni dal loro primo incontro, ma la passione fra Ilary Blasi e Francesco Totti non si è mai spenta. Lo dimostrano alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggono la coppia in momenti di intimità durante una vacanza nel mare di Sabaudia. Nonostante il grande successo, il calciatore e la conduttrice non hanno mai rinunciato alle loro abitudini e anche quest’anno hanno scelto di trascorrere l’estate sul ...