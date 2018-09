Fondi Udeur | assoluzione da accusa di malversazione e prescrizione per truffa per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) L’ex ministro della Giustizia, attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è stato assolto dall’di(per la vicenda di contributi per l’editoria al giornale di partito) mentre si è prescritta quella died appropriazione indebita. Si conclude così l’ultimo processo a carico dell’ex leader dell’, partito che di fatto si era dissolto in seguito all’indagine giudiziaria tra il 2004 e il 2005. Un anno fa era stato scagionato dall’di aver provocato nel gennaio 2008 un terremoto politico: le sue dimissioni da ministro di Giustizia, la successiva sfiducia al governo Prodi, le elezioni anticipate vinte da Berlusconi. Mastella ha commentato la decisione della quarta sezione del Tribunale di Napoli come la fine di un incubo. “L’di Clemente Mastella, ex ministro della Giustizia e attuale sindaco di Benevento, per la vicenda ...