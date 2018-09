Fondi Lega | i pm di Genova in Lussemburgo a caccia dei soldi

Fondi Lega - ipotesi riciclaggio Rogatoria dei pm in Lussemburgo : La pista dei 49 milioni di rimborsi elettorali spariti dalle casse della Lega arriva in Lussemburgo. E' stata infatti avviata dai pm che lavorano al caso una Rogatoria che verifichi se parte dei soldi che il Carroccio Segui su affaritaliani.it

Fondi Lega - la rateizzazione? Procura spinge : “Ci dicano cosa vogliono fare. Il tempo d’attesa non sarà lungo” : “L’ipotesi della rateizzazione mi pare intelligente. E dire che è impraticaboile perché non si hanno i soldi non ha senso, anzi. Si lavora sulle rate proprio quando una persona deve estinguere una pendenza, ma ha poca disponibilità economica. Ora si aspetta che la Lega dica cosa vuole fare: per quanto? Un tempo ragionevole che non vuol dire lungo“. Il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in una intervista a La Stampa, ...

Fondi periferie - Anci : “Trovato accordo col governo”. Alla Camera scontro Lega-Pd : “Marchette”. Fiano : “E loro sono ladri” : Mentre a Montecitorio il Pd fa ostruzionismo, a Palazzo Chigi il governo trova una sorta d’accordo con l’associazione dei comuni. “Abbiamo la soluzione, i Fondi per le periferie saranno stanziati nell’arco di un triennio”, esulta poco dopo 22 Antonio Decaro, Alla fine dell’incontro con i rappresentanti dell’esecutivo. Nel frattempo su quello che è uno dei principali provvedimenti contenuti nel decreto ...

Milleproroghe - alla Camera ostruzionismo Pd. Scontro con la Lega : “Fondi periferie? Marchette”. Fiano : “E loro sono ladri” : Lo aveva chiesto Matteo Renzi e alla fine il Pd ha obbedito. I dem praticano l’ostruzionismo alla Camera, dove si sta discutendo il decreto Milleproroghe, che contiene la norma sui vaccini e quella con il taglio dei fondi alle periferie. Proprio quest’ultima legge ha infiammato gli animi tra i parlamentari del Pd e quelli della Lega, nonostante siano presenti pochi deputati, soprattutto tra i banchi della maggioranza. Difendendo il ...

Fondi Lega - Bonafede sta con Di Battista : "Rispettare le sentenze" : Il Movimento Cinque Stelle pare spezzato a metà. Da una parte chi accoglie con entusiasmo il rapporto con la Lega di Salvini e la sua linea dura sui migranti. E dall"altra l"ala movimentista, ormai guidata de facto da Alessandro Di Battista e Roberto Fico. A metà del guado si trova Alfonso Bonafede, membro dell"esecutivo giallo-verde ma restio a difendere l"alleato di governo. Soprattutto sul caso del sequestro dei Fondi del Carroccio.Ieri Di ...

Fondi Lega - Di Battista : "Rispetti la sentenzaNon fermi il ddl corruzione - si sputtanerebbe" : Intervistato dalla trasmissione Otto e Mezzo, l'ex parlamentare pentastellato invita i colleghi di governo a rispettare la sentenza sui 49 milioni di euro: "Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini".

Di Battista : “Fondi Lega? Salvini restituisca fino all’ultimo centesimo. Renzi? Ora pare Corrado Guzzanti” : “Non ho problemi a parlare di Salvini, pure sui 49 milioni di euro della Lega. Non faccio parte della Lega e non ho mai amato particolarmente Salvini”. Risponde così l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, alla giornalista Lilli Gruber, nel corso di Otto e Mezzo (La7). In collegamento dal Guatemala, l’ex parlamentare osserva: “In questo momento Salvini viene pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Repubblica, in particolare, ...

Fondi - Orban e Ponte. L'attacco di Di Battista alla Lega è frontale : Il senso della giornata alla fine lo dà Luigi Di Maio, la cui linea dialogante con l’alleato leghista di governo dovrebbe uscirne, sulla carta, con le ossa rotte. E invece: “A qualcuno fa comodo descrivere l’M5s come quattro sfigatelli che si fanno dettare l'agenda da Salvini ma non è così. Prima ci ignoravano, ora che non ci possono ignorare perché siamo al governo ci descrivono come ...

