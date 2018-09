Fondi alla Lega | blitz in Lussemburgo | i pm a caccia dei pagamenti di Parnasi

Fondi periferie - Anci : “Trovato accordo col governo”. Alla Camera scontro Lega-Pd : “Marchette”. Fiano : “E loro sono ladri” : Mentre a Montecitorio il Pd fa ostruzionismo, a Palazzo Chigi il governo trova una sorta d’accordo con l’associazione dei comuni. “Abbiamo la soluzione, i Fondi per le periferie saranno stanziati nell’arco di un triennio”, esulta poco dopo 22 Antonio Decaro, Alla fine dell’incontro con i rappresentanti dell’esecutivo. Nel frattempo su quello che è uno dei principali provvedimenti contenuti nel decreto ...

Milleproroghe - alla Camera ostruzionismo Pd. Scontro con la Lega : “Fondi periferie? Marchette”. Fiano : “E loro sono ladri” : Lo aveva chiesto Matteo Renzi e alla fine il Pd ha obbedito. I dem praticano l’ostruzionismo alla Camera, dove si sta discutendo il decreto Milleproroghe, che contiene la norma sui vaccini e quella con il taglio dei fondi alle periferie. Proprio quest’ultima legge ha infiammato gli animi tra i parlamentari del Pd e quelli della Lega, nonostante siano presenti pochi deputati, soprattutto tra i banchi della maggioranza. Difendendo il ...

Onu : "Allarme razzismo in Italia" | Salvini : taglieremo i Fondi : Le Nazioni Unite pronte a inviare personale in Italia e in Austria. E il ministro valuta di ridurre i fondi all'Onu.

Fondi - Orban e Ponte. L'attacco di Di Battista alla Lega è frontale : Il senso della giornata alla fine lo dà Luigi Di Maio, la cui linea dialogante con l’alleato leghista di governo dovrebbe uscirne, sulla carta, con le ossa rotte. E invece: “A qualcuno fa comodo descrivere l’M5s come quattro sfigatelli che si fanno dettare l'agenda da Salvini ma non è così. Prima ci ignoravano, ora che non ci possono ignorare perché siamo al governo ci descrivono come ...

Salvini : “Onu? Non accettiamo lezioni”/ Ultime notizie : “Non c'è allarme razzismo - ora valutiamo taglio Fondi” : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:52:00 GMT)

Fondi Lega - Salvini 'Processi come in Turchia'. Renzi 'Ladri'. Giorgetti dà forfait alla festa dell Unità : ROMA. Un terremoto politico. Al di là delle prime reazioni baldanzose di Matteo Salvini, 'Sono tranquillo, gli italiani sono con noi', 'temete l'ira dei giusti',, la sentenza del tribunale del Riesame ...

Fondi Lega - la difesa di Bossi 'Quando ero io alla guida - i soldi c erano' : ROMA. 'Colpa mia? Non è vero, quando ero io alla guida della Lega i soldi c'erano'. La replica di Umberto Bossi alle accuse è sempre la stessa. A poche ore dalla sentenza del tribunale del Riesame , a ...

Fondi Lega - Di Maio : “Le sentenze si rispettano - ma i fatti risalgono alla gestione Bossi. Nessuna ricaduta su governo” : “La sentenza fornisce ai magistrati tutti gli strumenti per reperire i Fondi. Come ho sempre detto, i fatti di cui viene accusata la Lega risalgono ai tempi di Bossi“. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’uscita dal Mise dopo la conferma del sequestro dei 49 milioni della Lega decisa dal Tribunale del riesame di Genova. “Le sentenze si rispettano, ma andiamo avanti. Nessuna ricaduta sul ...

"Ok al sequestro dei Fondi della Lega". Il tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova : Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti.Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco ...

Fondi della Lega - confermato il sequestro per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali : Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei Fondi della Lega. Il tribunale ha dunque accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni ...

Fondi della Lega - confermato il sequestro per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali : Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei Fondi della Lega per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 e il 2010, stimata in 49...

Economia : Borghi a 'Il Mattino' - Fondi per il Sud destinati alla ricerca : Roma, 06 set 09:42 - , Agenzia Nova, - Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, in una intervista a "Il Mattino" commenta stupito le voci di una presunta trasformazione... , Res,

Fondi dalla Regione per parcheggi d'interscambio : Ragusa partecipa? : Il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario D'Asta chiede all'amministrazione Cassì in che modo intenda concorrere all'assegnazione dei Fondi regionali per la creazione di parcheggi d'interscambio ...

Fondi dalla Regione per parcheggi d'interscambio : Ragusa partecipa? : I Fondi messi a disposizione dalla Regione per la creazione di parcheggi d’interscambio, il consigliere D’Asta: il Comune di Ragusa intende concorrere