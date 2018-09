Florenzi pronto per la svolta | ' La Roma ha capito gli errori'

Roma - Florenzi pronto al rientro : Come riporta Sky Sport, sia il numero 24 che l'argentino dovrebbero essere pronti per la sfida con Chievo, sperando che non ci siano nuove ricadute. Florenzi si era fermato nel match dell'Olimpico ...

Roma - Florenzi vicino al rinnovo : Alessandro pronto a firmare un quinquennale : La Roma è molto vicina al rinnovo del contratto di Alessandro Florenzi, il calciatore giallorosso potrebbe firmare per legarsi ai giallorossi fino al 2023 nei prossimi giorni Non erano bastati gli incontri degli scorsi mesi per far mettere d’accordo il d.s. della Roma e l’agente di Alessandro Florenzi. Questa sera però tra Alessandro Lucci e Monchi, dopo un incontro in albergo, si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del ...