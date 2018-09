Fincantieri non basta Per il ponte di Genova entra in gioco Italferr

agi

(Di giovedì 13 settembre 2018) È il giorno del decreto per, che affronterà le emergenze create dal crollo delMorandi, con agevolazioni alle famiglie sfollate e alle imprese rimaste danneggiate dalla tragedia. La partita vera però si aprirà dopo, con la revoca della concessione ad Autostrade, che sarà probabilmente al centro di una disputa legale, e l'affidamento dei lavori a un'azienda di fiducia dello Stato, individuata in Fincantieri. Che l'affido diretto sia contenuto o meno nel decreto non si sa ancora: le fonti di stampa su questo punto divergono ed è in corso un confronto con l'Unione Europea, che dovrà riconoscere le condizioni di eccezionalità che possono consentire al governo di saltare una nuova procedura di gara. Per quanto il vicepremier, Luigi Di Maio, abbia affermato di "fidarsene ciecamente", Fincantieri ...